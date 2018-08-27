28 августа 2018 года в Новосибирске пройдет VIII Международный форум индустриально-парковых проектов «InPark-2018»

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-27T12:15:59+03:00

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«InPark-2018» пройдет при поддержке Минпромторга России и станет частью деловой программы Международного форума технологического развития «Технопром».

Ключевой темой обсуждения на Форуме станут изменения российского законодательства в части организации эффективной работы индустриальных парков. На сегодняшний день законодательство Российской Федерации не выделяет индустриальные парки в отдельную категорию проектов, и к ним применяются такие же нормы гражданского, земельного и градостроительного законодательства, как к остальным инвестиционным проектам. При том, что сами по себе индустриальные парки развиваются по принципу комплексных инфраструктурных проектов.

Также на Форуме рассмотрят новые форматы парковых проектов - опыт создания и функционирования агропромышленных парков, логопарков, оптово-распределительных центров.

В «InPark-2018» примут участие министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

VIII Международный форум индустриально-парковых проектов «InPark-2018» пройдет в Marriott Novosibirsk (г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе,31), начало программы Форума - 10.00.

Полная версия программы доступна на сайте InPark-2018: inpark.air-nso.ru/programma2018/