«Раньше я всегда скрывала это»: девушка, потерявшая ногу из-за рака, растрогала подписчиков Instagram своей честной историей

СЕГОДНЯ 16:58 2018-09-01T18:02:30+03:00

Ксюша на своем примере показывает, что надо любить себя такими, какие вы есть. Фото: СОЦСЕТИ

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Ксении Климачковой — 26 лет, живет в Новосибирске, любит рисовать и ведет блог в Instagram. С каждым днем посты девушки находят все новых и новых подписчиков. Аудиторию подкупает откровенность, с которой сибирячка рассказывает о своей жизни.

Когда Ксюше было 9 лет, ей поставили страшный диагноз — «саркома бедренной кости 4-й стадии». Поначалу казалось: ничего страшного, просто немного болела коленка.

— Тогда, ничего еще не понимая, я была рада, что не надо ходить в школу, — вспоминает первые месяцы болезни Ксюша.

Но с каждым прожитым днем становилось понятнее, что происходит что-то страшное. Мама больше не смеялась, а постоянно плакала, медсестры предупреждали, что выпадут волосы... Ксюшу возили показывать то ученым, то экстрасенсам.

Ксюше ампутировали ногу в детстве, долгое время она скрывала перенесенную операцию.Фото: СОЦСЕТИ

- Мою, тогда еще присутствующую ногу раздуло так, что лопнула кожа на коленке, — пишет в Instagram Ксюша. — В то утро на «Скорой» меня увезли на срочную операцию. Ногу нужно было ампутировать, тянуть было больше некуда. Ногу мне удалили полностью, с вычленением сустава. Но от боли это не избавило. Фантомные боли — одни из самых сильных, которые могут быть у человека. Когда болит то, чего нет, нечего обезболивать. Это непередаваемо. Я не могу это сравнить ни с чем другим по силе ощущений. Сейчас я тоже могу шевелить пальцами на ноге, которой нет. Я могу почувствовать ей температуру воздуха. И просто чувствовать, как будто она на месте. Это интересно и странно. Ведь прошло уже 17 лет, а мозг до сих пор помнит. Получается, что без ноги я живу больше времени, чем с ней. Однако я помню, как это - прыгать, кататься на велике или просто ходить, не думая о ровности земли под тобой».

Ксюша признается: долгие года она скрывала перенесенную операцию. Об этом знали только близкие люди.

- Доходило до того, что под босоножки я надевала по три пары прозрачных носочков, чтоб ноги не отличались друг от друга по цвету. И вообще босоножки были для меня запретной обувью.

Девушка признается: раньше она стеснялась ходить на пляж.Фото: СОЦСЕТИ

И только год назад девушка полюбила себя такой, какая она есть.

— Понимание себя пришло примерно год назад. В Петербурге (какое-то время девушка жила там. — Прим. ред.) стояла жара. Я, одетая и закрытая с ног до головы, чтобы никто не видел мой протез, обливаюсь потом, — рассказала Ксюша «Комсомолке». — Вокруг все в шортах и легких платьях. И тогда меня вдруг осенило, что я уже много лет страдаю в угоду общественному мнению. Тогда я купила себе платье и стала ходить в нем, не скрывая протез. В принципе ничего не изменилось, а мне стало намного лучше. Раньше я всегда скрывала то, что у меня нет ноги, и на вопрос «Что у тебя с ногой?» - отвечала: «Сломала». Сейчас же ни о каком сокрытии речи не идет. Я комфортно чувствую себя и в шортах, и на пляже.

«Маленькими шажками, день за днем я росла над своим стыдом», — говорит Ксюша.Фото: СОЦСЕТИ

История Ксюши - не только про инвалидность. На самом деле она немножко про каждого из нас. Кто-то стесняется пойти на пляж из-за лишнего веса, кто-то боится надеть юбку - из-за кривых ног...

— Люди и без инвалидности часто страдают из-за своих комплексов - растяжки, торчащие уши или кривые пальцы на ногах. В вечной погоне за «стандартами красоты» мы снижаем качество нашей жизни, — уверена девушка, вдохновляя своим примером и силой характера других. — Я говорю о том, что мы должны любить наше тело и принимать его, ведь тело - храм нашей души. И независимо от того, какие трудности приносит нам жизнь, всегда есть выбор, как относиться к себе: жалеть себя к жертву обстоятельств или полюбить себя еще больше - за силу, за развитие, за дух. Я выбираю второй вариант! И всем советую.