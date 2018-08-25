2018-08-25T17:31:05+03:00
Происшествия

«Деньги ваши ушли»: в Новосибирске разъяренные клиенты осадили риелторскую фирму, которая кинула их с квартирами

Обманщиками оказались вчерашние школьники. Юные парни и девушка обещали подобрать жилье за деньги, но это были только обещания
Виктория МИНАЕВААлена КУЛЕШОВА
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Недовольные клиенты вызвали полицию.Недовольные клиенты вызвали полицию.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В центре Новосибирска клиенты обступили офис «Региональной службы заселения» — так называется фирма, которая якобы помогает найти жилье. Несмотря на серьезное звучание вывески, компания не имеет никакого отношения к областной администрации. Но название многих клиентов подкупает, как и удобное расположение — центр города, Советская, 64.

Фирмы оказываются однодневками и постоянно меняют названия. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Фирмы оказываются однодневками и постоянно меняют названия.Фото: Андрей КОПАЛОВ

— Мы искали квартиру моему племяннику, он из Благовещенска, переезжает в Новосибирск из-за учебы, - рассказала КП — Новосибирск Галина, одна из клиенток Региональной службы заселения. — Так как время у нас поджимало, мы начали в интернете смотреть сайты агентств по съему квартир. Когда попытались дозвониться на номер этой фирмы, их телефон не отвечал. Но после этого они сами перезвонили, девушка пригласила нас приехать в офис.

Одна из сотрудниц фирмы. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Одна из сотрудниц фирмы.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Там Галине выставили прайс. Вот договор на «информационные услуги» — 5 тысяч рублей, вот — на «профессиональные» — 7 тысяч и вип-договор «экспресс» за 13 тысяч.

— Мы выбрали профессиональные услуги. В договоре было прописано, что нам не только адреса дадут, а нас риелтор на машине будет катать, показывать квартиры, — говорит Галина. — Сначала нас попросили подождать, пока они соберут базу по адресам квартир. Прошло около двух часов и нам пришла СМС-ка, перенаправляющая нас на горячую линию. Парень с горячей линий представился Антоном Сергеевичем (это именно он брал у нас деньги и заключал договор) сказал, что машину нам предоставят к вечеру. Затем меня начали заверять, машина будет утром. Но ни машины, ни звонка от риелтора... Позвонили им еще раз, попросили предоставить нам логин и пароль от нашего личного кабинета, где должны быть адреса и телефоны квартир и их владельцев. Доступ к кабинету они нам предоставили, однако, когда мы позвонили по указанным там телефонам, оказалось, что эти квартиры давно сданы!

Галина тогда поехала в офис на разборки. А там оказалось еще несколько таких же обманутых арендодателей. Люди шумели, требовали денег, а менеджеры говорили:

— Деньги ваши ушли. Не можем отдать.

Еще один риелтор. Парень признался, что ему нет и 20 лет... Фото: Андрей КОПАЛОВ

Еще один риелтор. Парень признался, что ему нет и 20 лет...Фото: Андрей КОПАЛОВ

— Сотрудники из соседних офисов говорили нам не обращаться сюда, что эта фирма — мошенники. Зря не поверили, — признается один из пострадавших.

— Я хожу сюда уже несколько дней, с 10 августа, — признается мужчина. — Они предоставили мне три варианта квартиры, однако, ничего конкретного в данных, которые они прислали мне в СМС, не было. Я понял, что меня обманывают. Тогда я решил написать заявление об отказе от их услуг. Мне ответили, что заявление будет рассмотрено в течение 10 дней. И тогда мне либо вернут деньги, либо подберут все же нужный вариант. Прошло 10 дней, а от них — ни привета, ни ответа!

На стенах конторы висят странные дипломы, не имеющие никакого отношения к Новосибирску. Фото: Андрей КОПАЛОВ

На стенах конторы висят странные дипломы, не имеющие никакого отношения к Новосибирску.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Клиенты вызвали полицию. Полицейские взяли с людей объяснения. А еще историей заинтересовались их коллеги из Барнаула. Оказывается, в ГУ МВД по Алтайскому краю вал заявлений от таких же пострадавших.

— В производстве следственной части находится уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении жителей Алтайского края, — говорят в полиции. — Установлено, что агентство недвижимости, которое осуществляло свою деятельность под названием разных юридических фирм, таких как «Федеральное бюро недвижимости», «Городская служба заселения», «Единый оператор недвижимости Сибири» похищали денежные средства граждан, обратившихся в агентство недвижимости в поисках снятия в аренду жилья. С целью привлечения большего количества клиентов участники группы обещали потенциальным потерпевшим скидку на оплату первого месяца проживания в размере соответствующим сумме переданной при заключении договора, о чем якобы у агентства имеется договоренность с собственниками сдаваемого в аренду жилья. В действительности никакой договоренности с собственниками жилья не было.

Офисы агентств-обманок располагались по адресам: ул. Фрунзе, д. 5. оф. 202-202А, пр. Красный, д. 200, оф. 21, ул. Октябрьская, д. 42, оф. 203, ул. Советская, д. 64, оф. 516. И, как видим, на Советской, 64 продолжают дурить людей. Причем делают это вчерашние школьники, риелторам нет и 20 лет...

В МВД сейчас призывают всех, кто стал жертвой мошенников, писать заявление в полицию и звонить по телефонам: 8 (3852) 669-389, 8-903-991-9554 (время обращения с 9.00-12.00). Может, благодаря массовым искам в суд эти лавочки все-таки удастся прикрыть.

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