Отказалась от 9 миллионов: мать, похоронившая двоих сыновей, уменьшила иск к виновникам трагедии

СЕГОДНЯ 20:56 2018-08-27T20:56:39+03:00

В Новосибирской области заканчивается суд над коммунальными работниками. Они бросили без ограждения яму, и в ней утонули дети

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Заявление матери, потерявшей детей, удивило участников судебного процесса. Женщина, похоронившая двоих сыновей, снизила сумму иска в десять раз.

На скамье подсудимых — двое. Бывший директор МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани Андрей Терентьев и мастер этого предприятия Денис Тетенко.

Напомним, в райцентре погибли два ребенка — дети утонули в яме, которую коммунальщики бросил неогороженной после неудачного ремонта.

Яма, в которую упали дети.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Кроме того, что их судят по уголовной статье, потерявшая детей мать предъявила гражданский иск — 10 миллионов рублей. Но на очередном заседании отказалась от такой суммы.

— Людмила Николаевна изначально была против гражданского иска. Она говорила: «Мне деньги не нужны, деньгами детей не вернешь», — рассказал Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Дмитрий Смышляев, адвокат Кузьминой.

Требовать с коммунальщиков компенсацию Людмилу убедили знакомые. Чтобы, в том числе, и материально наказать виновных. Но когда на процессе об этом зашла речь, женщина сказала, что собственный иск не поддерживает. Она все-таки обозначила сумму, но она — меньше прежней в десять раз.

«Деньги не принципиальны, я просто хочу наказать» - мать, потерявшая детей из-за коммунальщиков, уменьшила сумму иска. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

— Мне деньги не принципиальны. Мне они не нужны. Я просто хочу наказать, — говорит Кузьмина.

На заседании женщина в очередной раз не смогла сдержать слез. Она расплакалась, когда один из подсудимых очень коряво попытался извиниться. Причем, сделал этот буквально по принуждению собственного адвоката.

— Я не знаю, будет ли на следующем заседании Людмила Николаевна. Вы сейчас ничего не хотели бы ей сказать? — Обратился защитник к Денису Тетенко.

— Пока нет, — ответил обвиняемый.

— Я говорю, а на следующем заседании ее может не быть. Прощения попросить, или что?

— Я уже был у нее, просил прощения.

— Но это понятно, но, все-таки, сейчас — еще раз, публично…

— Людмила Николаевна, извините меня, так произошло, — наконец, произнес Тетенко.

О том, какими были прежние извинения, Кузьмина рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда»:

— Он пришел с мамой. Мужчина сорока лет пришел просить прощения со своей мамой. Абсурд! Я была на работе, он отправил свою маму, мама спустилась ко мне в отдел, где я работаю, позвала меня, чтобы я вышла наверх, и тогда Денис Владимирович подошел ко мне. Он практически ничего не говорил. Говорила за него мама: «Просите нас, пожалуйста, это не специально, так получилось».

За второго обвиняемого, как выяснилось, тоже извинялась женщина. Прощение от имени Андрея Терентьева просила его жена.

Процесс по этому делу уже заканчивается. Возможно, приговор прозвучит в сентябре.