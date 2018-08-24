2018-08-24T13:08:47+03:00
Общество

Фотоконкурс «Мартовские коты» закончен!

Фотоконкурс "Мартовские коты"подошел к концу и пришло время определить победителей.
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По результатам конкурса определены следующие победители:

1-е Место: кошка Бося (1549 лайков)

2-е Место: кошка Соня (1391 лайк)

3-е Место: кошка Алиса (605 лайков)

Первая тройка победителей получит подарки от крупнейшей в Сибири холдинговой компании по производству товаров для домашних животных премиум и эконом класса ООО «ТД Алекс».

Просьба победителей фотоконкурса связаться с нами, написав нам на почту: roman.kononchik@phkp.ru или позвонить по телефону +7 (383) 289-99-44. Спросить Романа.

Подробности фотоконкурса: https://www.nsk.kp.ru/daily/26872/3836311/

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