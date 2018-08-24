А как же принципы? Русская Барби-вегетарианка снялась без лифчика в обнимку со свиной ногой

СЕГОДНЯ 11:36 2018-08-24T11:36:20+03:00

Жительница Новосибирска Юлия Кригер, которая семь лет не ест мяса, похоже, решила изменить своим убеждениям и снялась в рекламе хамона

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Жительница Новосибирска Юлия Кригер, которую британские журналисты за кукольные фото в инстаграме прозвали русской Барби, решила ломать шаблоны. Девушка долгое время заявляла, что является убежденной вегетарианкой.

— Помню, в самом раннем детстве папа как-то пытался накормить меня пельменями, а я их терпеть не могла! Он вышел, я побежала в туалет выливать их в унитаз, — рассказывала в интервью КП — Новосибирск Юлия.

Русская Барби говорит, что не ест мяса. Ее худоба постоянно волнует фанатов...Фото: СОЦСЕТИ

Сибирячка уверяет, что уже семь лет не ест мяса. Но, похоже, пришло время изменить своим принципам. Девушка снялась в рекламе сыровяленого свиного окорока. Как стало известно КП — Новосибирск, рекламировать продукцию Юлю пригласит известный новосибирский юрист Алексей Крестьянов. Он после введения продуктового эмбарго в 2014 году занимается производством сибирского хамона и колбас.

Откровенная съемка со свининой. Фото: Алексей Крестьянов

— Подкупила внешность Юлии, у нее пронзительно синие глаза, тонкие черты лица — настоящая сибирячка. Мы ее отсняли в образе снегурочки с хамоном в руках и не только в этом образе, — рассказал Алексей Крестьянов.

По его словам, мяса девушка во время съемок так и не попробовала.

— Сразу сказала, что не ест мяса. В съемках участвовала за гонорар, но сумму называть не буду, это коммерческая тайна, — говорит Крестьянов.