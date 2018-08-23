2018-08-23T16:08:10+03:00
Общество

Куклы Толя и Андрей: сибирячка сшила фигурки новосибирских политиков

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и глава Новосибирской области Андрей Травников получили необычные подарки от сибирской мастерицы
Александра БРУНЯ
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Такую куклу получил в подарок мэр Анатолий Локоть. Фото: Анастасия НиколаеваТакую куклу получил в подарок мэр Анатолий Локоть. Фото: Анастасия Николаева
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Анастасия Николаева увлеклась шитьем кукол еще два года назад. Сначала родственникам дарила, а потом стала и заказы выполнять. Свои работы она решила представить на выставке форума «Новосибирск — город безграничных возможностей». Организаторы и попросили ее сделать авторские куклы в подарок экспертам.

— На каждую ушло 3-4 дня. Всего семь кукол сделала. Процесс очень захватывает…Сначала выбираю фотографию, на которую буду опираться — где человек хорошо выглядит, а потом уже начинаю шить. Подбираю ткани, — рассказала КП — Новосибирск Анастасия Николаева. — Основа у кукол тряпичная, набивать предпочитаю синтепухом или холлофайбером, потому что они без комочков ложатся. Волосы специально укладываю, подрумяниваю личико, чтобы живее и веселее кукла была.

Кукла для Андрея Травникова. Фото: Анастасия Николаева

Кукла для Андрея Травникова. Фото: Анастасия Николаева

Мастерица сама шила и костюмы и обувь.

— Делаю выкройки, ремни, галстуки. Ботиночки — часть из кожи сделаны, часть из фетра с прорезиненной, проклеенной подошвой со стелькой. Они как настоящие, — отмечает сибирячка. — Много времени на одежду и прическу уходит.

Мастерица сама шила и костюмы и обувь. Фото: Анастасия Николаева

Мастерица сама шила и костюмы и обувь. Фото: Анастасия Николаева

Такая авторская кукла в среднем обойдется в несколько тысяч рублей. Но для Анастасии это больше — хобби, а работает она экономистом. Попросила нас поблагодарить ее директора:

— Большое спасибо Петру Ивановичу Ломовцеву. Он меня с работы на две недели отпустил!

Мэр и глава региона уже подарки получили.

— Я была на вручении. Видела, что понравились куклы экспертам, — рассказала Анастасия.

Куклы между собой подружились. Фото: Анастасия Николаева

Куклы между собой подружились. Фото: Анастасия Николаева

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