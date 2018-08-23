Куклы Толя и Андрей: сибирячка сшила фигурки новосибирских политиков
Анастасия Николаева увлеклась шитьем кукол еще два года назад. Сначала родственникам дарила, а потом стала и заказы выполнять. Свои работы она решила представить на выставке форума «Новосибирск — город безграничных возможностей». Организаторы и попросили ее сделать авторские куклы в подарок экспертам.
— На каждую ушло 3-4 дня. Всего семь кукол сделала. Процесс очень захватывает…Сначала выбираю фотографию, на которую буду опираться — где человек хорошо выглядит, а потом уже начинаю шить. Подбираю ткани, — рассказала КП — Новосибирск Анастасия Николаева. — Основа у кукол тряпичная, набивать предпочитаю синтепухом или холлофайбером, потому что они без комочков ложатся. Волосы специально укладываю, подрумяниваю личико, чтобы живее и веселее кукла была.
Кукла для Андрея Травникова. Фото: Анастасия Николаева
Мастерица сама шила и костюмы и обувь.
— Делаю выкройки, ремни, галстуки. Ботиночки — часть из кожи сделаны, часть из фетра с прорезиненной, проклеенной подошвой со стелькой. Они как настоящие, — отмечает сибирячка. — Много времени на одежду и прическу уходит.
Мастерица сама шила и костюмы и обувь. Фото: Анастасия Николаева
Такая авторская кукла в среднем обойдется в несколько тысяч рублей. Но для Анастасии это больше — хобби, а работает она экономистом. Попросила нас поблагодарить ее директора:
— Большое спасибо Петру Ивановичу Ломовцеву. Он меня с работы на две недели отпустил!
Мэр и глава региона уже подарки получили.
— Я была на вручении. Видела, что понравились куклы экспертам, — рассказала Анастасия.
Куклы между собой подружились. Фото: Анастасия Николаева