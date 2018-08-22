Как сибиряк с самодельным портретом Гитлера фашистов перехитрил

СЕГОДНЯ 16:49 2018-08-22T16:49:35+03:00

Два новосибирских ветерана отправились в Курск, чтобы побывать на торжествах в честь победы в одном из самых тяжелых сражений Великой Отечественной войны

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23 августа исполняется ровно 75 лет, как русские одержали победу в Курской битве - крупнейшем танковом сражении в истории. В этой битве участвовали около 2 миллионов человек, 6 тысяч танков, 4 тысячи самолетов. В память об этом 22 и 23 августа 2018 года в Курске проходят торжества, посвященные юбилею победы. Побывают там и два наших земляка, сражавшиеся на Курской дуге, - Петр Горьковский и Александр Петлин. На двоих им 189 лет. Оба ветерана смогут почтить память своих погибших товарищей.

Корреспондентам «Комсомолки» удалось до отъезда сибиряков в Курск встретиться с Петром Горьковским, и он рассказал свою военную историю.

ВЫМАНИЛ ВРАГОВ ПОРТРЕТОМ ГИТЛЕРА И «КАТЮШЕЙ»

Петр Горьковский родом из села Баклуши Доволенского района. В 17,5 года по окончании педучилища по специальности «учитель начальных классов» он написал заявление в райкоме комсомола и пошел служить добровольцем.

- Я считал себя подготовленным: у меня тогда уже был значок «Ворошиловский стрелок», - вспоминает Петр Горьковский.

Призвали сибиряка в декабре - он прошел трехмесячные курсы радиотелеграфистов, и в конце марта 1942 года его направили в Бийск, где формировалась 232-я стрелковая дивизия. Наш земляк попал в отдельный батальон связи, стал начальником дивизионной радиостанции. В начале апреля дивизия была сформирована, и ее перебросили на фронт.

- Боевое крещение случилось в Воронежской области: отстоять сам Воронеж мы не смогли, но наша дивизия не дрогнула и не отступила со своих позиций под городом, - вспоминает сибиряк.

Петр Горьковский прошел трехмесячные курсы радиотелеграфистов, и в конце марта 1942 года его направили в Бийск, где формировалась 232-я стрелковая дивизия.Фото: Татьяна СОЛОВОВА

В январе началось наступление, которому помог и наш земляк.

- Был такой случай: разведчики долго не могли взять языка - немца, который мог бы дать информацию. Они молодые, такие же как я, и в минуту отдыха, когда мы собрались вместе, разведчики говорят: «Наверное, нас накажут за то, что мы не можем его поймать», - рассказывает Петр Горьковский. - И тут в дивизию кто-то принес сатирический журнал. Не помню его названия, но там была карикатура на Гитлера. А немцы в это время постоянно нам кричали: «Рус, сдавайся!», что очень всем надоело. И тогда у меня появилась идея, как им на это ответить. Спрашиваю разведчиков: «Лист фанеры найдете?» Они мне в ответ: «А зачем?» Ну я им и объяснил: нарисуем на фанере Гитлера и вынесем на нейтральную полосу, ближе к немецким позициям. И еще установим там громкоговоритель и по радиостанции будем крутить «Катюшу» с утра до вечера. Стрелять в портрет Гитлера они не имеют права и придут его снять.

Военная хитрость сибиряка сработала: сначала немцы перестали кричать «Рус, сдавайся!», а потом унтер-офицер и солдат пришли портрет снимать и попались.

- Это помогло дивизии при наступлении: мы точно знали, где находятся их части, сколько у них пушек и танков, - в итоге были меньше потери, - объясняет наш земляк.

ТАНКИ ГОРЕЛИ, КАК СВЕЧИ

Весной Воронежский фронт занял оборону на Курской дуге, надо было пополнить продовольствие и технику.

- У нас было восемь оборонительных линий, каждая часть еще свою оборонительную линию строила: противотанковые рвы, мины, проволока, - говорит сибиряк. - Линия обороны растянулась на 300 километров.

Противостоять фашистам было нелегко.

- Немцы потеряли на Курской дуге 30 дивизий, в том числе 7 танковых: танки сходились в таране и горели, как свечи. Но это была последняя операция, когда немцы наступали, - продолжает сибиряк.

Потом был Киев, Румыния, а Победу Петр Горьковский встретил под Веной.

- Мы раньше всех узнали о Победе по военной радиотрансляции: мы подслушивали переговоры, хотя этого делать было нельзя, - признается сибиряк. - Но еще до 22 мая мы находились у Вены и громили немцев. И потом уже отметили Победу!