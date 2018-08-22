В Новосибирске не допустят третьей смены в школах

СЕГОДНЯ 16:06 2018-08-22T16:07:35+03:00

Андрей Травников: - Федеральный проект по созданию новых мест в общеобразовательных школах - очень ожидаемый, важный. Фото: Правительство РФ

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Близится сентябрь - начало нового учебного года, и перед Новосибирской областью встают новые задачи. Учеников становится все больше, и школ пока для них недостаточно. Эту важную проблему обсудили в Москве глава региона Андрей Травников и председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

- По всей стране в рамках Указа Президента и программы, которая существует, проводится работа по созданию новых школьных мест. Что у вас? - спросил Дмитрий Анатольевич.

- Подготовку к началу учебного года ведем, ремонтируем школы, строим новые, - ответил Андрей Александрович. - Самая острая проблема - это дефицит мест в школах. В среднем по региону 23 процента школ, где дети учатся во вторую смену. Очень острая ситуация в самом Новосибирске - там дети учатся во вторую смену в 70 процентах школ.

Глава региона отметил, что если не предпринимать более активных мер, то могут появиться школы даже с третьей сменой.

- Правительство Российской Федерации два года назад запустило проект по созданию новых мест в общеобразовательных школах - проект очень ожидаемый, важный, - подчеркнул Андрей Травников.

Глава Новосибирской области поделился цифрами: за три года в регионе построено 12 новых школ, большая часть из них именно в Новосибирске. Еще три откроются в этом году в День знаний. Но темпы строительства нужно наращивать.

При работе над новым указом Президента, от 7 мая этого года, региональные власти уже определили целевые ориентиры, мероприятия, затраты, необходимые для достижения показателей, которые установил глава государства. В течение ближайших трех лет в Новосибирской области необходимо построить не менее 17 новых школ. И регион рассчитывает на участие в новом национальном проекте, сообщил Дмитрию Медведеву Андрей Травников.

- Мы готовы к этому, - заявил глава области. - Многие застройщики, не дожидаясь бюджетного финансирования, начинают строительство социальных объектов. Мы стараемся включать школы в федеральные или региональные программы, поэтому, Дмитрий Анатольевич, прошу и Министерство просвещения, и правительство помочь региону в этом.

- Действительно, с учетом довольно сложной ситуации переход еще и на третью смену допускать категорически нельзя, - согласился Дмитрий Медведев. - Хорошо, что три школы вы вводите прямо сейчас, к новому учебному году. Будем стараться обязательно поддерживать вас в рамках национального проекта, связанного со строительством новых школ и созданием новых учебных мест, выделяя соответствующее финансирование.

Встреча главы региона Андрея Травникова с председателем Правительства России Дмитрием Медведевым прошла очень плодотворно и конструктивно. Дети Новосибирской области могут смело рассчитывать на новые современные школы.

Напомним, что ранее наша область уже получила полмиллиарда рублей из федерального бюджета на ремонт и реконструкцию социальных объектов. С соответствующей просьбой к Президенту РФ Владимиру Путину обратился в июле Андрей Травников. Глава государства просьбу поддержал. Часть выделенных средств пойдет на ремонт школы в микрорайоне Стрижи.