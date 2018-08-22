Технопром-2018: олимпиада по 3D-технологиям и профессии будущего

СЕГОДНЯ 15:53 2018-08-22T15:57:01+03:00

Круглый стол по образовательной программе «Технопрома-2018» прошел в пресс-центре «Комсомольской правды» в Новосибирске. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Впервые на «Технопроме» в 2018 году образовательная программа будет работать в течение всех трех дней

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Помощник губернатора Новосибирской области по вопросам образования, науки и инноваций Марина Ананич рассказала о новшествах в программе самого ожидаемого события августа - Международного инновационного форума «Технопром-2018».

Традиционно молодежно-образовательная программа мероприятия выделена в отдельный блок, но впервые она займет все три дня. Также в четвертый день на территории Новосибирска и области, вне «Новосибирск Экспоцентра», запланированы мероприятия для молодежи.

- В этом году у форума ряд серьезных, крупных партнеров. Например, Ассоциация 3D-образования, как и в прошлом году, проведет олимпиаду по 3D-технологиям по трем номинациям: «Прототипирование», «Прототипирование с электроникой» и «Информационная безопасность». Олимпиада в этом году стала межрегиональной: в ней примут участие семь команд из разных уголков страны, - рассказала Марина Ананич.

Среди партнеров образовательной программы также Всероссийская ассоциация акселераторов и бизнес-инкубаторов.

- Запланирован ряд мероприятий, посвященных акселерации: каким образом она должна быть построена, какая должна быть инфраструктура, - пояснила эксперт. - Для нас работа в образовании через акселерацию потенциально важна, потому что с этим очень тесно связаны технопредпринимательство, стартапы, продвижение инноваций.

Традиционным партнером форума станет Фонд инфраструктурных и образовательных программ «Роснано».

- Они одни из первых поднял вопрос о том, что кроме генерации инноваций нужно наладить систему их продвижения и внедрения, - продолжает помощник главы региона. - У нас пройдут два важных круглых стола, связанных с экологией внедрения новых технологий и их применением в области ЖКХ и строительства.

Совместно с Агентством стратегических инициатив на форуме будут проведены такие блоки, как WorldSkills, олимпиада «Национальной технологической инициативы» (НТИ), стратегическая сессия по развитию этих направлений и другие интересные мероприятия.

В центре форума, безусловно, будет проект Академгородок 2.0 - исполнение поручения Президента РФ о дальнейшем развитии Новосибирского научного центра. И понятно, что этот проект не получится реализовать без людей.

- Без кадров невозможно развивать научные исследования, создать высокотехнологичный бизнес, - убеждена Марина Ананич.

И научных экспертов нужно готовить, начиная со школьной парты!

- Впервые на «Технопроме» в экспозиции «Сибирская академия талантов» будут представлены успешные практики и инструменты, использующиеся в Новосибирской области для формирования профессиональных компетенций профессий будущего с самого раннего возраста, - сообщила руководитель Детского технопарка Татьяна Колесникова.

В свою очередь, руководитель программы «Наука детям» Иван Поликарпов и директор образовательных проектов Академпарка Сергей Анциферов отметили, что в молодежно-образовательной программе «Технопрома-2018» будут подняты вопросы создания школы наставников, развития кружкового движения «Национальной технологической инициативы» и другие важные темы.

Площадка «Технопрома» - уникальная возможность встретиться представителям научного, образовательного сообщества, студентам и школьникам для совместного поиска путей эффективного включения молодежи в инновационные процессы развития Новосибирской области.