2018-08-22T15:52:55+03:00
Общество

«Технопром-2018»: скоро увидим новый Академгородок

На международном форуме «Технопром-2018» обсудят исполнение поручения Президента РФ по развитию новосибирского Академгородка
Александра БРУНЯ
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Андрей ТРАВНИКОВ: Для нас самое главное - участвовать в обеспечении технологического прорыва.Андрей ТРАВНИКОВ: Для нас самое главное - участвовать в обеспечении технологического прорыва.
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Совсем скоро в Новосибирской области пройдет знаковое событие «Технопром-2018». На пресс-конференции в Москве глава Новосибирской области Андрей Травников рассказал об основных направлениях программы международного форума технологического развития.

В центре мероприятия будут самые современные разработки, а главная тема пленарного заседания - «Наука как индустрия». И все это прекрасно согласуется и с указами президента, и с тем, что именно в Новосибирске располагается признанный во всем мире Академгородок.

- Мы активно работаем над исполнением поручения президента по подготовке плана развития Новосибирского научного центра, - отметил глава Новосибирской области Андрей Травников. - Для нас самое главное - участвовать в обеспечении технологического прорыва.

Главная интрига всего мероприятия - проект Академгородок 2.0. Впервые он будет представлен публично. Проект разрабатывается по указу Президента России после заседания Совета по науке и образованию и встречи с учеными СО РАН. В целом вся программа форума ориентирована на реализацию указа президента о национальных целях и стратегических задачах.

- Мы будем обсуждать не просто развитие конкретной территории - Академгородка. В понятие «Академгородок 2.0» мы вкладываем развитие Сибирского отделения Российской академии наук, - прокомментировал первый заместитель министра науки и высшего образования страны Григорий Трубников. - Проект подразумевает комплексное развитие сетевого взаимодействия между научными центрами и организациями. Новосибирск и Сибирь в целом должны превратиться в комфортную площадку для занятий исследованиями и разработками.

Подобный научный центр обеспечит главное - все ресурсы будут направлены в общее русло. И это позволит создавать современные инновационные производства.

Взаимодействию науки и бизнесу в программе «Технопрома» уделено особое внимание. Свои разработки на выставке представят более 200 компаний, а в деловой части форума запланировано заключение 15 значимых соглашений международного, федерального и региональных уровней.

- Мы постараемся сделать пребывание участников на форуме не только полезным, но и интересным и приятным, - говорит Андрей Травников. - В программе запланированы и культурные и спортивные мероприятия. Я уверен, что шестой «Технопром» в 2018 году будет очень ярким, интересным и полезным событием для всех участников.

Среди участников Международного форума технологического развития будут представители федеральных органов власти, науки, технологических компаний. По предварительным подсчетам, в мероприятии примут участие 7 тысяч человек.

КОНКРЕТНО

«Технопром-2018»

Главная тема: Наука как индустрия в условиях «идеального шторма»

Дата: 27 - 30 августа

Место: Международный выставочный комплекс «Новосибирск Экспоцентр» - ул. Станционная, 104

Участники: представители власти, науки, бизнеса

Количество: более 7 тысяч человек

Выставка: более 200 компаний

Спикеры: более 500 экспертов

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