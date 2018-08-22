«Технопром-2018»: скоро увидим новый Академгородок
Совсем скоро в Новосибирской области пройдет знаковое событие «Технопром-2018». На пресс-конференции в Москве глава Новосибирской области Андрей Травников рассказал об основных направлениях программы международного форума технологического развития.
В центре мероприятия будут самые современные разработки, а главная тема пленарного заседания - «Наука как индустрия». И все это прекрасно согласуется и с указами президента, и с тем, что именно в Новосибирске располагается признанный во всем мире Академгородок.
- Мы активно работаем над исполнением поручения президента по подготовке плана развития Новосибирского научного центра, - отметил глава Новосибирской области Андрей Травников. - Для нас самое главное - участвовать в обеспечении технологического прорыва.
Главная интрига всего мероприятия - проект Академгородок 2.0. Впервые он будет представлен публично. Проект разрабатывается по указу Президента России после заседания Совета по науке и образованию и встречи с учеными СО РАН. В целом вся программа форума ориентирована на реализацию указа президента о национальных целях и стратегических задачах.
- Мы будем обсуждать не просто развитие конкретной территории - Академгородка. В понятие «Академгородок 2.0» мы вкладываем развитие Сибирского отделения Российской академии наук, - прокомментировал первый заместитель министра науки и высшего образования страны Григорий Трубников. - Проект подразумевает комплексное развитие сетевого взаимодействия между научными центрами и организациями. Новосибирск и Сибирь в целом должны превратиться в комфортную площадку для занятий исследованиями и разработками.
Подобный научный центр обеспечит главное - все ресурсы будут направлены в общее русло. И это позволит создавать современные инновационные производства.
Взаимодействию науки и бизнесу в программе «Технопрома» уделено особое внимание. Свои разработки на выставке представят более 200 компаний, а в деловой части форума запланировано заключение 15 значимых соглашений международного, федерального и региональных уровней.
- Мы постараемся сделать пребывание участников на форуме не только полезным, но и интересным и приятным, - говорит Андрей Травников. - В программе запланированы и культурные и спортивные мероприятия. Я уверен, что шестой «Технопром» в 2018 году будет очень ярким, интересным и полезным событием для всех участников.
Среди участников Международного форума технологического развития будут представители федеральных органов власти, науки, технологических компаний. По предварительным подсчетам, в мероприятии примут участие 7 тысяч человек.
КОНКРЕТНО
«Технопром-2018»
Главная тема: Наука как индустрия в условиях «идеального шторма»
Дата: 27 - 30 августа
Место: Международный выставочный комплекс «Новосибирск Экспоцентр» - ул. Станционная, 104
Участники: представители власти, науки, бизнеса
Количество: более 7 тысяч человек
Выставка: более 200 компаний
Спикеры: более 500 экспертов
Еще больше материалов по теме: «Красный проспект, 18»