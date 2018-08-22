Город добрых сердец открыт детям

СЕГОДНЯ 15:42 2018-08-22T15:46:17+03:00

По мнению гостей праздника, большинство мамочек, особенно тяжелобольных детей, редко находят в себе силы выйти прогуляться, а здесь такой замечательный повод! Алена КУЛЕШОВА

В парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова прошел благотворительный праздник для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, организованный при поддержке депутатов Совета депутатов города Новосибирска

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В теплую августовскую пятницу в 19-й по счету раз прошел благотворительный праздник для особенных детей и подростков. У них непростые диагнозы: детский церебральный паралич, сахарный диабет, онкологические заболевания и проблемы с опорно-двигательным аппаратом. И для них подобные мероприятия особенно важны.

Для ребятишек в парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова были организованы концертная программа, различные мастер-классы и спортивные мероприятия. А на всех аттракционах этого парка был бесплатный проезд.

- Этот праздник в первую очередь направлен на социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями. Ведь большинство ребятишек, которые присутствуют на этом празднике, находятся на домашнем обучении, и им не хватает именно общения вживую со своими сверстниками, друзьями. Некоторые, кстати, здесь и знакомятся с ровесниками, а потом продолжают общение. И я уверен, что и сегодня ребята встретятся со старыми друзьями, обязательно найдут новых и будут общаться все вместе, - считает депутат Совета депутатов города Новосибирска Андрей Аникин.

Андрей Аникин: - Хочется, чтобы такие мероприятия проходили по всему Новосибирску.

Многие приходят на праздник уже не первый год, весело и активно проводят время, общаясь с друг с другом.

- Можно зайти в социальные сети, почитать отзывы об этом празднике. Я видел только положительные эмоции от родителей и от детей, - доволен Андрей Аникин. - Хотелось бы, конечно, чтобы такие мероприятия устраивали по всему городу Новосибирску. Может быть, в других районах тоже проводят что-то подобное, но в другом формате. Все-таки не в каждом районе есть такие парки, как в нашем.

Ленинский район богат на подобные зеленые островки.

- В первую очередь нам очень важно, чтобы это было нужно детям и родителям, для которых мы и проводим этот праздник, - пояснил депутат Совета депутатов города Новосибирска Николай Тямин.

Николай Тямин: - Нам очень важно, что этот праздник нужен и детям и родителям.

На праздник люди приходят семьями. Дети общаются друг с другом, заводят новых друзей. С радостью участвуют во всех конкурсах и мастер-классах. Для каждого, кто здесь находится, этот праздник - возможность хорошо и с пользой провести время, зарядиться положительными эмоциями.

Своими впечатлениями поделилась Наталья, мама одного из участников праздника.

- Конечно же, такие мероприятия нам очень нужны. Просто проблема в том, что обычно большинство мамочек, особенно тяжелобольных детей, редко находят в себе силы прогуляться, а когда есть повод, когда вокруг все свои, да еще при этом такая хорошая погода, то почему бы и не выйти на улицу? - делится Наталья. - А для детей это отличная возможность общаться, встречаться с разными людьми, находить новых друзей.

Вот так праздник продолжает объединять добрые сердца. Мы надеемся, что эта добрая традиция будет продолжать развиваться в нашем городе и радовать детей и их родителей.