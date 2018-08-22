Охота в Новосибирской области: браконьерам грозит миллионный штраф

СЕГОДНЯ 15:36 2018-08-22T16:18:57+03:00

В пресс-центре «КП» - Новосибирск» эксперты обсудили предстоящий охотничий сезон и новшества, которые ждут сибиряков этой осенью

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Начнем с того, что в этом году охотничий сезон начнется с 1 сентября, так что уже можете планировать вылазку в ближайшие угодья.

НА ГЛУХАРЯ ОХОТИМСЯ ДО НОВОГО ГОДА

- На водоплавающую и боровую дичь (кроме глухаря) можно будет охотиться до 15 ноября, на тетерева - до 31 декабря, - пояснил Петр Гога, заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Важный момент для охотников: отправляться с ружьем на глухаря разрешено на месяц позже начала охотничьего сезона - с 1 октября. А закончится охота на него 31 декабря.

И еще - главное новшество этого года: этим летом были внесены поправки в Закон о незаконной охоте. И наказание ужесточили.

- Согласно статье 258 УК РФ, если ущерб крупный (от 40 тысяч рублей), то виновному грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей либо до 2 лет лишения свободы, - озвучивает цифры Петр Гога. - За особо крупный ущерб (от 120 тысяч рублей) - штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей либо от 3 до 5 лет лишения свободы.

То есть штрафы для тех, кто решит незаконно поохотиться, выросли в два раза. И это может стать серьезным ударом по карману.

- Плюс к этому браконьер будет лишен права охотиться и хранить оружие - на какой именно срок, установит суд, - продолжает Петр Витальевич.

В МОЖЕТ, ЛУЧШЕ В АВГУСТЕ?

Правда, у сибиряков есть претензии к срокам охоты, любители охоты ссылаются на примеры из других регионов.

- Мы работаем по всему Сибирскому федеральному округу - существуют различия в сроках охоты, и в Новосибирской области они значительно короче, - сетует Юрий Куклин, руководитель межрегионального общества охотников и рыболовов. - В том же Алтайском крае охота на копытных длится 3 месяца, а в Новосибирской области - всего 1,5. И ко мне неоднократно обращались с просьбой помочь и повлиять на это.

Иногда и вовсе возникают парадоксальные ситуации: в соседних регионах можно охотиться на тех животных и птиц, на которых в Новосибирской области - нельзя.

- Например, гусь-гуменник: в Новосибирской области он внесен в Красную книгу, а в Томской области и Алтайском крае на него охотиться можно, - недоумевает Юрий Олегович. - И эти разногласия нужно стараться нивелировать.

Да и самой датой начала осеннего сезоны охоты не все новосибирцы довольны.

- Многие охотники против того, чтобы начинать охоту в первую субботу сентября, потому что в это время, например, местная утка уже табунится и улетает, - говорит Николай Иванович Кобыленко, председатель Новосибирского областного общества охотников и рыболовов. - Поэтому большинство охотников за то, чтобы открывать сезон в конце августа.

К этим доводам охотников прислушались власти и депутаты.

- Над данным вопросом мы еще поработаем, - пообещал Роман Яковлев на круглом столе в «КП» - Новосибирск».

КОНКРЕТНО

Госуслуги в помощь!

Как и в прошлом году, путевку можно оформить через портал госуслуг (нужно пройти по ссылкеhttps://www.gosuslugi.ru/52194/5), при этом указать МФЦ, где вам удобнее всего получить документ. Готовится путевка пять дней, стоимость услуги - 455 рублей.

Разрешения выдаются по следующим адресам:

- г. Новосибирск, ул. Жуковского, 100;

- р. п. Краснозерское, ул. Советская, 68;

- г. Черепаново, ул. Республиканская, 39, каб. 28;

- г. Куйбышев, ул. Партизанская, 111.

Учреждения работают по следующему графику: пн. - чт. с 9.00 до 18.00; в пт. с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48.

ОФИЦИАЛЬНО

Тянем счастливый билет онлайн

Не стоит забывать охотникам и об изменениях, которые были внесены в Областной закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области». Они связаны с проведением жеребьевки и были утверждены на сессии Законодательного собрания Новосибирской области еще в прошлом году.

- Разрешения на добычу лося и косули теперь разыгрываются посредством жеребьевки - поправка в закон предусматривает как раз прозрачную процедуру ее проведения, - отметил депутат Роман Яковлев. - Случайная выборка происходит среди зарегистрированных заявок от охотников в пределах установленного для региона лимита. Каждый охотник может подать одну заявку на участие в жеребьевке, которая проводится специальной комиссией с участием представителей общественности. Система достаточно проста: тот, кто вытянет счастливый билет, имеет право устроить охоту на определенное животное (лося или косулю) в выбранном районе.

Депутат уверен: такой способ, строго ограничивающий охотников, позволит контролировать популяцию зверей.

ИЩЕМ ТРОФЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ!

Начал работать полезный портал для российских охотников

Современные технологии шагнули далеко вперед, и нужные для охотников сервисы теперь можно найти в Сети. Портал huntpoint.ru - первый в России охотничий сайт.

- Этот агрегатор - совершенно новый для России: на него можно зайти, посмотреть предложения от охотхозяйств, забронировать в онлай-режиме нужное разрешение или тур, - рассказывает Анатолий Житкевич, собственник охотхозяйства «Ича» и основатель портала huntpoint.ru.

Анатолий Житкевич создал первый в России охотничий портал, который помогает охотникам приобретать охотничьи разрешения и подбирать туры по всей России.Фото: Андрей КОПАЛОВ

В чем плюс такого агрегатора для охотхозяйств, объясняется просто.

- Хозяйствам не нужно создавать дополнительный сайт: они могут просто добавить информацию о себе и продавать услуги через агрегатор в онлайн-режиме, - говорит Анатолий Владимирович. - Получается такой мини-сайт!

А для охотников это удобно вдвойне.

- Зайдя на наш портал, пользователь может купить разрешение на охоту или тур в любое охотничье хозяйство, разместившее свое предложение на сайте, - продолжает Анатолий Житкевич. - При этом пользователь может посмотреть данные об охотхозяйстве: какая дичь и звери там водятся, отзывы о нем, фотографии - и связаться напрямую с нужным хозяйством через чат на портале.

И спрос на такие услуги постоянно растет.

- Охотничий туризм - туризм в чистом виде: человек хочет съездить на север, на юг, посмотреть зверей в разных регионах, и такие порталы - очень удобны для него, - считает Анатолий Житкевич. - Это живая история: есть люди, которые едут к нам из-за границы, да и внутренний туризм развивается.

Пользуются порталом профессиональные охотники в возрасте от 30 - 35 лет, которые точно знают, чего им хочется. Так что их отзывам на портале можно доверять!