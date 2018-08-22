Крылатые качели: под Новосибирском депутат спилил детские качели и увез на дачу‍

СЕГОДНЯ 12:06 2018-08-22T12:07:00+03:00

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Жители Краснообска практически за руку поймали местного депутата Александра Лысикова. Председатель совета дома №40 Алексей Дряхлов прогуливался по улице, когда увидел, как за домами рабочие отрезают болгаркой «ноги» старых качелей. Пусть старые, пусть не крашенные, пусть скрипят, зато вечные и родные — считают люди.

Алексей подошел к качелям и тут же встретил депутата Лысикова. Диалог, состоявшийся здесь же на месте распила, мужчина записал на видео.

— Что происходит? — спрашивает молодой человек.

— Демонтируем, потому что это самое.. Дело аварийно-опасное, — отвечает депутат.

— А заменить?

— Ты здесь когда-нибудь видел человека?

— Что-то в замен будет?

— Да, будет, потом.

— Когда?

— Когда вы будете голосовать вместе со своим домом.

Из Краснообска увозят качели. Фото: vk.com/vashnil_krasnoobsk

Уже в разговоре с нами Алексей Дряхлов объясняет — за снос качелей никто не голосовал, а за новые, получается, голосовать надо. Житель Краснообска также рассказали предысторию недавнего сноса.

— Месяц назад без голосования жильцов рядом с этой площадкой кто-то решил сделать парковку, даже технику пригнали. Мы оперативно собрали подписи против и газон отстояли. В своих письмах упоминали правила, по которым нельзя строить парковки рядом с детскими площадками. И что видим теперь — площадку оправляют под снос! — Алексей уверен, что в действиях рядом с их домом есть определенная последовательность.

Историю эту жители активно начали обсуждать в местных группах Краснообска в социальных сетях. Нашлись люди, признавшие срезанные качели — недавно точно такие же появились в садоводстве Тихие Зори, где депутат Лысиков является заместителем председателя правления.

Жители возмущаются – почему для них качели аварийный, а для садоводтства нет. Фото: vk.com/vashnil_krasnoobsk

Качели поставили не во дворе одного из домов, а на общей площадке садоводства за заборами. Мы попытались поговорить с депутатом по телефону, но Александр Петрович дал уверенный отпор:

— Приезжайте сюда, сами смотрите. Я не могу по телефону говорить, я же вас не вижу. Я наверное умру на этой строительной площадке, где качели ставим, от вас — журналистов. Я не имею право по телефону комментировать, тем более дождик идет, я тут работаю, — высказался депутат.

Сегодня на официальном сайте администрации рабочего поселка Краснообск появилось разъяснение:

«Начиная с 2011 года, комиссия в составе представителей администрации р.п. Краснообска, МКУ р.п. Краснообска «Служба СБОМ», МУП ЖКХ «Краснообск», депутатов р.п. Краснообска проводит осмотр детских и спортивных площадок на предмет их соответствия требованиям, предъявляемым к безопасности их эксплуатации. После составления акта осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки принимается решение о демонтаже опасных игровых конструкций. Взамен демонтированного игрового оборудования ставятся современные детские площадки. Так, к примеру, в прошлом году было заменено игровое оборудование на площадке у дома №6. В этом году непригодным к эксплуатации было признано игровое оборудование на площадке у домов № 33, 42, 9. 15 августа был составлен акт осмотра и детская площадка демонтирована. В следующем году на этом месте по согласованию с депутатами планируется установить воркаутную площадку».

В состав комиссии, осматривающей детские площадки, есть и фамилия уже известного нам депутата Лысикова. Интересна и формулировка с которой качели отправили на списание: «Сиденья поломаны, цепи креплений практически перетерлись». Жители уверены — заменить цепь и дощечки на сиденьях стоит максимум 1000 рублей. А вот демонтаж и транспортировка гораздо дороже. Радует, что на месте спила все-таки не парковку устроят, а поставят другую площадку для подростков. Проследим, проверим. Прокуратура тоже проверит — уже запрошен акт осмотра детской площадки для оценки законности заключения комиссии.