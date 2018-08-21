«Птичку надо?»: в Новосибирске волонтеры раздают соколов

СЕГОДНЯ 17:55 2018-08-21T18:16:10+03:00

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В новосибирском Центре реабилитации диких животных подводят итоги лета. Многие подопечные уже никогда не смогут вернуться в природу и поэтому ищут добрых, заботливых хозяев. Встречайте: Слива, Феникс и Лучик!

Птиц отдают не абы куда — требования к будущим хозяевам строгие. Соколиком обзавестись могут лишь совершеннолетние люди, которые осознают всю ответственность за хищную птицу. Ведь ее нужно кормить специальной едой, ухаживать, содержать. Соколики отдаются людям с собственным жильем, которые готовы подписать на птицу договор, и раз в полгода приносить ее на обследование к ветеринарам Центра.

Если все вышеперечисленное вас не испугало, то пора знакомить вас с птичками на пристройство!

МЕЛАНХОЛИЧНАЯ СЛИВА

У Сливы очень спокойный характер. Фото: Центр реабилитации диких животных.

Сердобольный мужчина подобрал молодого сокола чеглока за городом. У птицы была травма глаза и переломом крыла. Он отвез птенчика-подростка волонтерам.

— Мы назвали ее Сливой, потому что у ее глаз был как огромный фингал, — рассказывает Алиса Богомолова, пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных. — Глаз в итоге «усох» — остался только один. Перелом зажил. Соколов, у которых проблемы со зрением, выпускать на волю никак нельзя — они не могут охотиться и уйти от опасности. Сливе ищем хозяина.

Слива может врезаться в препятствия из-за плохого зрения. Фото: Центр реабилитации диких животных

Слива — меланхоличная красавица. Очень терпелива и спокойна и прекрасно ладит с людьми. Она станет верным другом. Любит купаться. Ест мышек и суточных цыплят без желточного мешка, а также кормовых насекомых.

— Слива может врезаться в углы, так как видит только одним глазом, — отмечают волонтеры. — Ей временно нужно закапывать глаз лекарством.

ОГНЕННАЯ ФЕНИКС

Феникс очень послушна и прекрасно подлетает на перчатку, когда ее зовут. Фото: Центр реабилитации диких животных

Сокол пустельга залетела на балкон новостройки на Затулинке с окровавленной лапкой. Хозяйка квартиры позвонила волонтерам, а дальше был долгий период восстановления. Птичка потеряла лапку из-за травмы, а вместе с этим и шанс на возвращение в дикую природу.

— Она считает человека другом и хозяином. Отдается на домашнее содержание. Мы хотим сделать ей протез, но лапка ампутирована очень высоко — пока не придумали как его закрепить, — говорит Алиса Богомолова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/665241" frameborder="0"></iframe> Полет Феникс в замедленном режиме.

Феникс маленький. Фото: Центр реабилитации диких животных

Птица очень послушна, подлетает и садится на перчатку по свистку, откликается на свое имя. Правда долго держать на перчатке ее нельзя из-за отсутствия лапки.

— В принципе, стандартные сложности содержания соколов — никаких клеток, морозилка, забитая мышками, сверчками и прочими вкусняшками, — добавляют в Центре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/665240" frameborder="0"></iframe> Очень послушная малышка Феникс.

ЗАДОРНЫЙ ЛУЧИК

Лучик очень задорный и активный молодой сокол. Фото: Центр реабилитации диких животных

Еще один сокол пустельга, только мальчик. Сейчас он продолжает курс лечения, но совсем скоро будет готов отправиться в новую семью.

— Он поступил к нам с улицы Восход с черепно-мозговой травмой, после того как врезался в фасад здания. Думали, как назвать его, в тот день была радуга после грозы и солнышко вышло после дождя… А он еще и очень миленький такой. В общем, решили назвать Лучиком, — вспоминает Алиса Богомолова.

Лучик — молодой, задорный сокол. Любит полетать и рвать бумагу, так что будьте внимательны! А также он, как любой самец защищает свою территорию. С малышом нужно будет много заниматься.

H:\Brunya\Public\птички\Лучик 2: С Лучиком нужно заниматься и много гулять.

Фото: Центр реабилитации диких животных

Если вы хотите приютить пернатого — связывайтесь с Центром реабилитации диких животных, а именно со Снежаной Парадниковой. Заполняйте анкету, проходите собеседование и вперед за пернатым другом! В Центре обещают помогать ответственным хозяевам в закупке кормов, консультациями по всем вопросам, ветеринарной помощью. Также волонтеры заберут птицу назад, если у вас не получится с ней справиться.