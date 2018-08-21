2018-08-21T17:14:32+03:00
Общество

Всадник апокалипсиса против эльфийки: сибирячка делает фантастические фотосессии с лошадьми

На один наряд у нее уходит до 8 тысяч рублей, но это того стоит [фото]
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Девушка участвует в сказочных фотосессиях. Фото: Лилия Дякина.Девушка участвует в сказочных фотосессиях. Фото: Лилия Дякина.

В обычной жизни 25-летняя Анастасия Базова — инженер, закончила СибГУТИ. Если увидеть ее на улице, совершенно обычная девушка: джинсы, футболка, кроссовки. Но на ее страничке в соцсети — сотни волшебных фото, где Настя предстает в фантастических образах и неизменно позирует рядом с лошадьми.

«НАРЯД ОБХОДИТСЯ В 8 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ»

— В 2010 году, когда я училась на втором курсе в университете, подружка посоветовала мне посмотреть аниме: с тех пор я и увлеклась японской культурой и косплеем (переодевание в костюмы популярных персонажей из кино и аниме), стала ходить на фестивали, — рассказывает Настя. — Сейчас я сама на них выступаю: пою, показываю свои образы.

На один наряд у девушки уходит до 8 тысяч рублей, но это того стоит. Фото: Екатерина Малахова

На один наряд у девушки уходит до 8 тысяч рублей, но это того стоит. Фото: Екатерина Малахова

Конный спорт в жизни Насти появился намного позже, три года назад:

— Через полгода, когда я стала уже уверенно держаться в седле, я решила попробовать устраивать фотосессии с лошадьми, — вспоминает девушка.

Девушка увлекается конным спортом и аниме.

Девушка увлекается конным спортом и аниме.

Все украшения, которые во время фотосессий надевают на лошадь, Настя делает своими руками. Свои наряды девушка тоже большей частью делает сама:

— Некоторые детали, которые самой никак не сшить, заказываю в интернете, — объясняет сибирячка. — В среднем 4-5 тысяч рублей трачу на один наряд.

Кажется, фотосессия нравится даже коню... Фото: Лилия Дякина

Кажется, фотосессия нравится даже коню... Фото: Лилия Дякина

ВСАДНИК АПОКАЛИПСИСА, ЭЛЬФИЙКА И ПАРЕНЬ ИЗ АНИМЕ

Самым дорогим получился наряд эльфийки, в котором Настя позировала на последней фотосессии: он обошелся в 8 тысяч рублей. Образ удался не только благодаря плащу и платью, но и эльфийским ушам.

— Собирательный образ: ни к какому конкретному персонажу он не привязан, — говорит Настя.

А вот образ всадника апокалипсиса сибирячка взяла из Библии. Всадник войны получился страшный: с рогами и огромными зубами.

Здесь Настя предстала в роли одного из всадника апокалипсиса. Фото: Виктория Янышева

Здесь Настя предстала в роли одного из всадника апокалипсиса. Фото: Виктория Янышева

Попыталась сибирячка скосплеить и мужского персонажа — Эрвина Смита из «Атаки титанов». Получилось не так кровожадно, но очень здорово.

Нежный образ с белым конем. Девушка косплеит мужского персонажа — Эрвина Смита из «Атаки титанов»Фото: Виктория Янышева

Нежный образ с белым конем. Девушка косплеит мужского персонажа — Эрвина Смита из «Атаки титанов»Фото: Виктория Янышева

КОШЕЛЕК

Во сколько обходится фотосессия?

Наряд для себя и коня — 5 — 8 тысяч рублей

Аренда лошади — 1000 — 1500 рублей

Услуги фотографа — 1000 — 1200 рублей

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пропавшего новосибирца нашли мертвым на дереве
Ремонт школы села Бобровка проверил глава региона Андрей Травников
«Выщипывают брови и выравнивают тон лица»: в Новосибирске мужчины увлеклись макияжем
Новосибирские врачи спасли сибиряка, потерявшего семь литров крови и левую почку
Король дороги: водитель «Порше» приставил к голове новосибирца автомат из-за конфликта на дороге
Чуть не спекся: спасатели помогли инвалиду в заглохшей машине по дороге на вызов
Собирают деньги на лечение: молодому хоккеисту «Сибири» поставили страшный диагноз
Сибиряк пропал при таинственных обстоятельствах под Новосибирском
Выехавшая на «встречку» на трассе «Лада» влетела в фуру: погибла девочка
За одни сутки: полицейские нашли угнанный в Новосибирске Land Rover
Волны укачали: новосибирец уснул на водяном матрасе и проснулся на середине реки
Жуткая авария на Северном объезде: «Жигули» уничтожило после столкновения с «Шевроле»
На рыбалку в шторм: сибиряк пойдет под суд за утонувших друзей
Новосибирцам предлагают выбрать нуждающиеся в ремонте дороги
Погода в Новосибирске: +27 градусов жары и дождь
Парень в олимпийке и на каблуках шокировал своим танцем с сибирячкой