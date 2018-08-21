«Они не испугались»: в Новосибирске дети спрыгнули с высоты 900 метров

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-21T13:41:04+03:00

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Последний раз подобное проводили на аэродроме Бердск - Центральный в 2011 году. Так что, считай, возродилась традиция. Не испугались попробовать свои силы как мальчишки, так и девчонки. В сборах участвовали 60 подростков, примерно треть из них - девушки. Перед тем как сесть в самолет и с высоты примерно 900 метров прыгнуть с парашютом, все подростки прошли серьезную подготовку.

- Для кого-то из детей этот прыжок был первый, для других - покорение неба закончилось вручением разряда по парашютному спорту, что сыграет важную роль при поступлении в вуз (это дает преимущество во время конкурса. - Прим. авт.), - отметил Алексей Васильевич Бульба, руководитель сборов.

Одной из таких отважных девчонок оказалась 14-летняя Анастасия Вишленкова. Настя перешла в восьмой класс и занимается в военно-спортивной школе «Союз».

- Мама с папой в этой же школе занимались и прыгали с парашютом - так что я иду по их стопам, - поделилась Настя. - От первого прыжка ощущения незабываемые: когда твои товарищи выходят из самолета и исчезают, это немного пугает. Но сам прыжок у меня прошел спокойно.

В Новосибирской области прошли учебно-тренировочные сборы по парашютно-десантной подготовке.Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Детей в воздух поднимали на самолете Ан-2. Школьников выстроили строго по весу, чтобы во время прыжков их парашюты не «догнали» друг друга в воздухе и не спутались.

Еще одна хитрость: сначала с самолета сбрасывают на парашюте полуторалитровую бутылку с водой, чтобы по ней проверить точность приземления. И уже потом прыгают дети.

- Страшно, когда ты смотришь, как другие выпрыгивают. Смотришь вниз - и думаешь, что сейчас и ты полетишь. А когда срабатывают сигналы, ты делаешь этот шаг - и уже ничего не боишься, - рассказал о своих эмоциях 16-летний Евгений Толочкин, который в этом году пойдет в 11-й класс.

Еще один его товарищ - 16-летний Алексей Буков - прыгал уже в четвертый раз. Он кандидат в мастера спорта по плаванию, у него второй взрослый разряд по стрельбе, а на сборах Алексей получил еще и третий взрослый разряд по парашютному спорту. И даже узнал одну деталь.

В Новосибирске дети спрыгнули с высоты 900 метров. А вы бы не испугались?Фото: Татьяна СОЛОВОВА

- В экстремальных ситуациях выделяется адреналин, на фоне этого сила человека увеличивается в 12 раз и обостряются вкусовые ощущения. И если после приземления съесть конфетку, то она кажется раза в два вкуснее, - уверяет Леша.

Вот такие они, юные защитники: еще немного дети, но очень смелые, потому что ни один из них от прыжков с парашютом не отказался.