2018-08-21T10:16:58+03:00
Экономика

АО «РЭС» примет участие в международном форуме «Российская энергетическая неделя»

Форум проходит при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и правительства Москвы
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С 3 по 6 октября 2018 года в Москве будет проходить второй международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) - главное событие в сфере энергетики в России и за рубежом.

Представители акционерного общества «Региональные электрические сети» примут участие в этом мероприятии наряду с руководителями крупнейших международных энергетических компаний и организаций. Стоит отметить, что в числе участников форума фигурируют главы государств и правительств, министры энергетики, а также ведущие мировые эксперты из числа представителей науки, СМИ и гражданского общества.

В рамках программы РЭН-2018 запланировано множество разнообразных мероприятий. Официальная программа мероприятия включает в себя сессии и заседания ряда правительственных и межправительственных комиссий, круглые столы и дискуссии, а также Всероссийское совещание «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2018/19 года».

Также на площадке форума пройдет выставка, где будут представлены новейшие технологии ТЭК, разработки в сфере альтернативной энергетики, последние достижения в области энергосбережения и защиты экологии. Кроме того, во время РЭН-2018 будут подведены итоги Всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2018»,который проводится среди средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций.

В целом международный форум «Российская энергетическая неделя» призван определить основные направления развития энергетики, а также продемонстрировать перспективы российского топливно-энергетического комплекса.

Подробнее о мероприятии на официальном сайте форума.

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