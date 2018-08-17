2018-08-17T06:20:41+03:00
Экономика

ВТБ в Новосибирске в 1,5 раза увеличил выдачу ипотеки

За первое полугодие 2018 года розничный бизнес ВТБ в Новосибирской области выдал ипотечных кредитов на сумму 9 миллиардов рублей, что более чем в 1,5 раза превышает результат периода январь - июнь 2017 года
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Клиенты банка оформили более 4,7 тысячи ипотечных кредитов, что почти на 40% превышает количество выдач за аналогичный период 2017 года.

Ипотечный портфель банка в регионе по состоянию на 1 июля составил 45,4 миллиарда рублей (+10% к началу 2018 года).

Наиболее популярным у клиентов остается приобретение недвижимости на вторичном рынке. За шесть месяцев текущего года на такие покупки пришлось 65% от общего объема выдач.

На фоне рекордно низких ставок сохраняется интерес населения к программе рефинансирования. За шесть месяцев 2018 года ей воспользовались 480 клиентов, общая сумма выдач составила 970 миллионов рублей. По сравнению с январем - июнем прошлого года этот показатель вырос в 3,5 раза.

- Рынок ипотеки продолжает динамично расти. Основным фактором является рекордно низкий уровень ставок. Вместе с этим мы наблюдаем и снижение среднего возраста клиента - сейчас это около 33 лет. Растет средняя сумма кредита. Ипотека становится доступнее: в условиях стабильных цен и размера первоначального взноса, снижения ипотечных ставок у населения появляется возможность приобрести с помощью ипотечного кредита большую по площади недвижимость, - отмечает вице-президент, управляющий розничным филиалом ВТБ в Новосибирске Станислав Могильников.

Кредит на покупку недвижимости в ВТБ можно оформить по ставке от 8,9% (в рамках предложения «Больше метров - меньше ставка» для квартир площадью от 65 квадратных метров). Рефинансирование доступно по ставке от 8,8% по программе «Люди дела» (работники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов, таможни, органов федерального и муниципального управления). Для зарплатных клиентов Группы ВТБ рефинансирование ипотеки возможно под 9%, для других групп клиентов - под 9,3%.

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