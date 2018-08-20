«Обменяю всё на тебя»: педофил оставил послание перед побегом из новосибирской психбольницы

СЕГОДНЯ 12:43 2018-08-20T13:21:19+03:00

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В Новосибирске полицейские уже несколько дней ищут педофила: 38-летний мужчина сбежал из психбольницы, куда его поместил суд. Судили преступника за связь с 12-летним мальчиком, статья тяжкая, но эксперты признали извращенца невменяемым.

— Советским районным судом города Томска в июне 2015 года было вынесено постановление об освобождении его от уголовной ответственности в связи с невменяемостью, — рассказала КП — Новосибирск Оксана Колобова, пресс-секретарь Томского областного суда. — Суд постановил о применении к нему принудительных мер медицинского характера в психиатрической больнице. Сначала он лежал у нас в Томске. По закону через каждые полгода учреждение, в котором лечатся такие люди, выходит с ходатайством в суд о продлении лечения или прекращении. И в январе 2016 года уже в Ленинский суд поступило ходатайство от главного врача о продлении принудительных мер и о переводе мужчины в больницу по месту регистрации.

Зарегистрирован преступник оказался в Новосибирске. Сюда его конвоировали в стационар психбольницы на улице Красноводской. Судя по страничке в соцсетях, условия для педофила создали санаторные. Выходил в интернет, постил фотографии, многие его интернет-знакомые были даже не в курсе о его наклонностях и тем более о проблемах с законом.

— В конце 90-х он работал в спортивной газете в Новосибирске. Отец его был тогда главным редактором, — рассказал КП — Новосибирск знакомый беглеца. Должность была какая-то мелкая: продавал на стадионе тираж, забирал его из типографии, был из серии «подай-принеси». Потом он уехал в Томск. Я его в Томске видел последний раз в 2014 году, он говорил, что ему там скучно. А вообще всегда странным был. Какой-то пришибленный, со странным взглядом.

— Многих смущает решение суда...

— Думаю, действительно с головой у него беда. Да и какие деньги у его семьи? Отец мало зарабатывал несмотря на должность...

Последнее фото, выложенное в соцсети беглецом, плакат с надписью «Обменяю все на тебя». Похоже, на побег вдохновила любовь. Хочется верить, что на этот раз не к ребенку.

В ГУ МВД по Новосибирской области, просят всех, кто владеет информацией о человеке с ориентировки, звонить по телефонам: (383) 232-14-14, 232-15-07 или по номеру 02.