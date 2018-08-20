2018-08-20T13:21:19+03:00
Происшествия

«Обменяю всё на тебя»: педофил оставил послание перед побегом из новосибирской психбольницы

Приговор преступнику зачитали еще в 2015 году — за связь с 12-летним мальчиком
Виктория МИНАЕВА
Поделиться:
На страничке в соцсети у педофила есть фотографии с детьми...На страничке в соцсети у педофила есть фотографии с детьми...Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Новосибирске полицейские уже несколько дней ищут педофила: 38-летний мужчина сбежал из психбольницы, куда его поместил суд. Судили преступника за связь с 12-летним мальчиком, статья тяжкая, но эксперты признали извращенца невменяемым.

— Советским районным судом города Томска в июне 2015 года было вынесено постановление об освобождении его от уголовной ответственности в связи с невменяемостью, — рассказала КП — Новосибирск Оксана Колобова, пресс-секретарь Томского областного суда. — Суд постановил о применении к нему принудительных мер медицинского характера в психиатрической больнице. Сначала он лежал у нас в Томске. По закону через каждые полгода учреждение, в котором лечатся такие люди, выходит с ходатайством в суд о продлении лечения или прекращении. И в январе 2016 года уже в Ленинский суд поступило ходатайство от главного врача о продлении принудительных мер и о переводе мужчины в больницу по месту регистрации.

Зарегистрирован преступник оказался в Новосибирске. Сюда его конвоировали в стационар психбольницы на улице Красноводской. Судя по страничке в соцсетях, условия для педофила создали санаторные. Выходил в интернет, постил фотографии, многие его интернет-знакомые были даже не в курсе о его наклонностях и тем более о проблемах с законом.

— В конце 90-х он работал в спортивной газете в Новосибирске. Отец его был тогда главным редактором, — рассказал КП — Новосибирск знакомый беглеца. Должность была какая-то мелкая: продавал на стадионе тираж, забирал его из типографии, был из серии «подай-принеси». Потом он уехал в Томск. Я его в Томске видел последний раз в 2014 году, он говорил, что ему там скучно. А вообще всегда странным был. Какой-то пришибленный, со странным взглядом.

— Многих смущает решение суда...

— Думаю, действительно с головой у него беда. Да и какие деньги у его семьи? Отец мало зарабатывал несмотря на должность...

Последнее фото, выложенное в соцсети беглецом, плакат с надписью «Обменяю все на тебя». Похоже, на побег вдохновила любовь. Хочется верить, что на этот раз не к ребенку.

В ГУ МВД по Новосибирской области, просят всех, кто владеет информацией о человеке с ориентировки, звонить по телефонам: (383) 232-14-14, 232-15-07 или по номеру 02.

В ГУ МВД по Новосибирской области, просят всех, кто владеет информацией о человеке с ориентировки, звонить по телефонам: (383) 232-14-14, 232-15-07 или по номеру 02.

В ГУ МВД по Новосибирской области, просят всех, кто владеет информацией о человеке с ориентировки, звонить по телефонам: (383) 232-14-14, 232-15-07 или по номеру 02.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Извините, так произошло» — мужчина, которого судят за смерть двоих детей под Новосибирском, довел до слез несчастную мать
Братья утонули в яме с водой, которую в Колывани разрыли коммунальщики. Один из работников нехотя извинился перед женщиной, которая потеряла сыновей
В Петербурге родственница насильника, чтобы спасти его от тюрьмы, похитила жертву из больницы
Над красавицей надругались трое парней и выбросили ее с третьего этажа. Чтобы заставить выжившую сменить показания, женщина вывезла жертву, сломавшую позвоночник, на инвалидном кресле
Новости 24
После аттракциона попала в больницу: сибирячка сломала ногу на каруселях в новосибирском зоопарке
Страшная авария на улице Никитина: умерла продавец киоска, в который врезался «Мерседес»
Экстренное предупреждение: на город надвигаются ливни с градом и грозами
Новосибирские спасатели вытащили из погреба мертвую женщину
Влетевшую в грузовик «Тойоту» подняло в воздух : водитель иномарки не выжила
Скорее всего, их отравили: более 20 мертвых птиц нашли на проспекте Димитрова
Ты — не ты, когда хочется пить: изнемогающие от жары белки пьют из кондиционера
Грузовик повалил светофор в Новосибирске
5 лет за 13 тысяч: новосибирцы попались на краже 440 литров бензина
В зоопарк приехали крохотные обезьянки ростом с крысу и с шерстью цвета металла
Новосибирец на матрасе пропал на Обском водохранилище
В новосибирском спецназе пополнение: более 100 молодых бойцов приняли присягу
Троллейбус зацепил попавшую в ДТП иномарку: в сторону зоопарка собирается пробка
Погода в Новосибирске на день: 20 августа будет жара до +28 градусов
В Новосибирске из психиатрической больницы сбежал педофил, осужденный за связь с мальчиком
Смертельная встреча «Жигулей»: под Новосибирском в крупном ДТП погибли две пассажирки
Как Челентано: школьники из Криводановки зажгли под хит Александра Ревы
Допились: новосибирского лицеиста судят за то, что угощал товарища выпивкой