«Ростелеком» и МРСК Сибири повысят эффективность использования энергоресурсов семи сибирских регионов

СЕГОДНЯ 07:54 2018-08-17T07:54:38+03:00

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«Ростелеком» до конца 2018 года установит почти 40 тысяч интеллектуальных приборов учета на объекты ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (входит в группу компаний «Россети») в Красноярском, Алтайском и Забайкальском краях, Омской и Кемеровской областях, республиках Хакасия и Бурятия.

Модернизация системы учета поможет МРСК Сибири более точно формировать объемы оказанных услуг по передаче электроэнергии и фиксировать ее потери при передаче потребителям, что повысит эффективность использования энергетических ресурсов Сибири.

«Ростелеком» реализует проект по созданию систем учета электрической энергии для МРСК Сибири в качестве энергосервисной компании. Уже завершены предпроектное обследование объектов и проектно-изыскательские работы, на 49 процентов выполнен монтаж оборудования.

- В последние несколько лет наша компания активно развивает энергосервисные направления, но в Сибири это первый масштабный проект подобного формата в сфере учета электроэнергии. Причем в данном случае мы выступаем и провайдером цифровых решений, и инвестором, - отметил вице-президент - директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. - Благодаря тому что работы мы выполняем с опережением графика, МРСК Сибири сможет получить эффект от внедрения проекта раньше намеченных сроков.

После проведения всех работ МРСК Сибири перейдет на автоматический сбор показаний всех приборов учета в единый момент времени. Электросчетчики нового поколения будут удаленно передавать данные в МРСК Сибири по защищенным интернет-каналам. Потребители смогут снимать показания приборов учета электроэнергии с помощью дистанционного пульта в любое время. Интеллектуальные счетчики позволят перейти на многотарифный учет и сэкономить на плате за электричество. Кроме того, они позволяют защитить электрооборудование потребителя от внешних воздействий на магистральных линиях электропередачи (помехи, перенапряжение).

- Реализация совместного проекта «Ростелекома» и МРСК Сибири позволит обеспечить дистанционный мониторинг состояния сетей, вести более точный учет электроэнергии. А это и есть основа «умных» сетей - проекта компании «Россети», нацеленного на более эффективное управление расходом электроэнергии. Интеллектуальная система позволяет рационально минимизировать потери, повысить экономическую эффективность, вести адресную работу с потребителями и, что очень важно, снизить перерывы в электроснабжении с нескольких часов до минут, - прокомментировал и. о. заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири» Егор Каленюк.

Проект рассчитан на четыре года: замена оборудования на новое и его интеграция в существующую систему учета заказчика на сетях протяженностью больше тысячи километров завершится в 2018 году. Еще три года займет возврат инвестиций из средств, полученных МРСК Сибири за счет фактически достигнутой экономии.