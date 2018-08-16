Енотовый бум, сэндвич с котом и человек-скафандр: какие тетради покупают новосибирские школьники
Приближающееся начало учебного года не оставляет равнодушным ни одного школьника. И хоть эмоции ученики испытывают разные, одним из самых приятных моментов остается подготовка к началу 1 сентября. Покупка приятных мелочей и канцелярии. Помните то самое ощущение, когда купил новую тетрадку и думаешь: «Вот в ней-то точно буду писать без ошибок». Классическо-скучные однотонные тетради — давно в прошлом. Современным школьникам повезло. Выбор такой, что глаза разбегаются.
Корреспондент КП — Новосибирска обошла магазины и узнала, что скорее всего окажется в портфеле у современного школьника.
На обложке этой тетради уместились все компоненты хорошего настроения: котик, сэндвич, радуга и звезды.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
А эта тетрадь в прямом смысле отражение души.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
Такая тетрадь была у каждого. У каждого, кто родился в «нулевых».
Фото: Алена КУЛЕШОВА
А обложку этой тетради лучше не показывать учителю, для чьего предмета она предназначалась.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
Что такое осень — это кошки! Котики правят миром и школьной модой.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
Но в этом году котиков обошли еноты. Предельно высокая концентрация енотов на один квадратный метр — во всех магазинах Новосибирска!
Фото: Алена КУЛЕШОВА
Енотомания распространилась и на скетчбуки, на заметку художникам. Юным и не только.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
Енотная тематика не обошла стороной и тех, кто направляется первый раз в первый класс.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
Мы же желаем, какая бы у вас не была обложка тетради, главного — чтобы написанное в ней отскакивало от зубов.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Цена обычной тетради составляет от 45 до 60 рублей. Цена тетради такого же формата с рисунком практически не отличается. А вот, если на тетради есть различные элементы украшений, то она может стоить дороже на 20-30 рублей. Также дороже стоят тетради на кольцах, их цена равна приблизительно 120-130 рублей. Самая высокая цена у скетчбуков, в среднем 200-500 в зависимости от формата и качества изделия. Скетчбуки с дизайнерским оформлением, как правило, стоят еще дороже.