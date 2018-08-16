«Он – не герой!»: выжившие пассажиры из сгоревшего автобуса назвали своего спасителя аферистом и вымогателем

СЕГОДНЯ 12:34 2018-08-16T13:54:19+03:00

После того, как появился слух, что детскому тренеру Ержану Амарханову за спасение людей дали миллион и квартиру, начался скандал. «Комсомолка» попыталась разобраться, кто врет

Изменить размер текста: A A

Неожиданный поворот получила история со спасенными пассажирами из горящего автобуса «Семипалатинск – Новосибирск». Героем в этой истории считался Ержан Амарханов. Но часть выживших теперь заявляет:

- Он самозванец!

Напомним, детский тренер из Казахстана, в интервью КП – Новосибирск описывал свой подвиг так:

- Там детей надо было вытаскивать. Конечно, у меня все сгорело: документы, деньги, вещи - ничего нет! На мне даже кепка сгорела!

То, что осталось от автобуса. Фото: Александр Гилёв\https://vk.com/barneos22

«ДЕНЬГИ ОН СВОИ СПАС!»

По словам Ержана, он первый увидел задымление в салоне и начал будить пассажиров. Выносил из автобуса детей и стариков: «Когда за последней старушкой вернулся, тогда кепка и сгорела». Ержан требовал с перевозчика 270 тысяч рублей – уверял, что их вез с собой в Россию, хотел тут купить авто, но из-за ЧП деньги сгорели. Компенсировали ему только часть суммы – 150 тысяч рублей.

- Он, действительно, ехал в нашем автобусе. Но он не герой! – рассказала КП – Новосибирск одна из пассажирок Юлия. – Мы читаем, что творится в прессе – мы в шоке! Мы собрали людей, которые спаслись. Все подтвердят, что он – никто, он ничего не делал! Да, он заходил в автобус второй раз и есть свидетели, что он вынес свой багаж, свои вещи из салона! Какие деньги у него сгорели? Там были действительно люди, которые выносили детей. Но он вообще не при чем! Я его прекрасно помню и его спутницу. Запомнился тем, что ругался на таможне с водителем другого транспорта, агрессивный такой, еще матом ругался.

По словам Юлии, пассажиры стали просыпаться не от криков Ержана.

- Первой закричала женщина, она ехала с двумя детьми: «Остановите автобус», - говорит Юлия. – Сразу же остановили, открыли переднюю дверь, средняя дверь не открывалась. Тогда водитель открыл ее с помощью рычага снаружи, с улицы. И все успели выйти. Ержан никого не выносил! И никакие двери он там не бил, детей не таскал! Это все вранье!

В Казахстане Ержан - герой.Фото: СОЦСЕТИ

«НАДО БЫЛО ОДНОМУ УБЕЖАТЬ, А ЧТОБЫ ВСЕ СГОРЕЛИ!»

Первой о подвиге казаха рассказала пассажирка Анастасия Рявкина: «Он начал всех будить, кричать: «Вставайте! Просыпайтесь! Мы горим!». Очаг возгорания был в конце салона возле него и моего 15-летнего брата. Я впереди них сидела». Настя до сих пор стоит на своих словах.

- Если бы не Ержан, мы бы с братом не проснулись! Эти пассажирки, которые поднимают бучу, просто бесятся, не дает покоя слава этого человека. Да, может быть, он их не спас. Но я и брат благодарны Ержану, - говорит Настя. – По-моему, это просто зависть.

Завидовать есть чему. В Казахстане Ержан действительно стал народным героем. Местным СМИ сообщали, что ему дали миллион тенге и пообещали квартиру за героизм. В его честь в интернете создают картинки-мотиваторы, на которых тренера изображают в виде супермена.

– Мы сейчас смотрим, что творится вокруг него в Казахстане и это какой-то ужас! Ему покупают машину, дают деньги, говорят, что он герой. Но это не так, - возмущена Юлия.

В доказательство своего подвига Ержан прислала в «Комсомольскую правду» перписку с одной из выживших девушек.

- Здравствуйте, мы с вами ехали в одном автобусе. Вы несли мою племянницу, которая вас называла: «Папуля, папуля», - написала девушка.

Спасенные находят Ержана в соцсетях и пишут "спасибо".

Выходит, подвиг действительно был…

- Пускай это будет на совести этих людей, которые кричат, что я ничего не сделал. Возможно, это зависть. Но, во-первых, квартиру мне никто не дал. Просто предложили льготную ипотеку. Во-вторых, миллион тенге я получил не от властей, а от спонсоров, просто людей, которые прочитали эту историю и решили так отблагодарить, - рассказал КП – Новосибирск Амарханов. – Конечно, увидеть такую реакцию не ожидал. Обидно. Видимо, надо было одному убежать, а чтобы все сгорели…