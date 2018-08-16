ВТБ в Новосибирске на 40% увеличил продажи розничных кредитных продуктов

СЕГОДНЯ 10:50 2018-08-16T10:50:19+03:00

За первое полугодие 2018 года розничный бизнес ВТБ в Новосибирской области увеличил объем продаж кредитных продуктов до 16,7 миллиарда рублей. Драйверами роста стали ипотека (+55%) и кредиты наличными (+30%)

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Об этом в ходе пресс-конференции заявил вице-президент, управляющий розничным филиалом ВТБ Станислав Могильников.

Общий объем кредитного портфеля физлиц ВТБ в регионе с начала года вырос на 7% - до 73,4 миллиарда рублей.Портфель кредитов наличными увеличился на 5% - до 23,8 миллиарда рублей. За шесть месяцев в рамках данного продукта было выдано 7,3 миллиарда рублей, что на 30% превышает результат за аналогичный период 2017 года.

Ипотечный портфель с начала года вырос на 10% и достиг 45,4 миллиарда рублей. Выдачи жилищных кредитов за январь - июнь 2018 года увеличились на 55%, до 9 миллиардов рублей. Кроме того, клиенты оформили автокредитов на 360 миллионов рублей. Объем портфеля по ним составил 1,3 миллиарда рублей. Портфель кредитных карт в регионе составил около 3 миллиардов рублей. В рамках зарплатных проектов банк выдал около 6 тысяч карт, что в полтора раза превышает результат периода январь - июнь 2017 года.

Розничный портфель привлеченных средств (накопительные счета, ОМС, депозиты) увеличился с начала года на 4%. На 1 июля он приблизился к 38 миллиардам рублей.

По словам Станислава Могильникова, клиенты все активнее пользуютсязаемными средствами. Этому способствуют рост платежеспособности населения и тенденция снижения процентных ставок банками, что делает кредиты еще доступнее. Кроме того, улучшается финансовая грамотность населения.