«Ростелеком» покажет выборы губернатора Новосибирской области в режиме онлайн

СЕГОДНЯ 07:16 2018-08-16T07:16:50+03:00

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«Ростелеком» оборудует системой видеонаблюдения помещения для голосования, задействованные на выборах губернатора Новосибирской области. 9 сентября все 1820 камер будут работать в онлайн-режиме.

В рамках госконтракта компания обеспечит работу систем видеонаблюдения в 910 территориальных и участковых избирательных комиссиях (ТИК/УИК). Это на 11 больше, чем на президентских выборах - 2018. Для избирателей, проживающих в Новосибирске и пригороде, к выборам будет подготовлено 606 участков, остальные помещения для голосования расположены в городах и районах области.

Практически на всех объектах (образовательных, культурных учреждениях и др.), где находятся участки для голосования, «Ростелеком» построил инфраструктуру ранее - в период подготовки к выборам Президента РФ. Поэтому основные работы приходятся на монтаж IP-камер, их настройку и организацию бесперебойной передачи данных по каналам связи. Достройку оптических сетей компания провела до 9 избирательных участков. Еще на 61 УИК необходимо проложить кабель внутри помещений, то есть от оборудования коммутации до места установки камер.

- Установку камер мы планируем полностью завершить 27 августа, - пообещал директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. - На сегодняшний день смонтировано 70 процентов всего оборудования. Следующий этап - тестирование работоспособности системы видеонаблюдения, обучение сотрудников ТИК и УИК работе в системе мониторинга и с порталом. Предстоящие выборы губернатора Новосибирской области - это уже четвертый подобный опыт для нас. Уверен, что и на этот раз мы сможем в полном объеме обеспечить все условия госконтракта».

Новосибирский филиал «Ростелекома» уже три раза выступал исполнителем работ по организации видеонаблюдения на выборах органов власти различного уровня. В 2012 и 2018 годах специалисты компании готовили инфраструктуру, оборудование и каналы связи для видеонаблюдения за выборами главы государства на избирательных участках области. В 2016 году, во время выборов в Госдуму, мониторинг избирательного процесса с помощью видеокамер был организован только в городах-миллионниках, поэтому систему видеонаблюдения специалисты филиала компании монтировали и обслуживали только в УИК Новосибирска.

Как и в марте 2018 года, на предстоящих 9 сентября выборах «Ростелеком» обеспечит работу служебного портала для мониторинга готовности и работоспособности средств видеонаблюдения. С его помощью сотрудники УИК и ТИК обеспечат контроль над ракурсом камер и смогут просматривать записи с участков в течение дня голосования. Кроме того, будет работать портал трансляций нашвыбор2018.рф, где можно будет наблюдать за процессом выборов на любом участке без предварительной регистрации.

Удобный для посещения участок для голосования в своем регионе можно заранее выбрать с помощью услуги «Мобильный избиратель» на Едином портале госуслуги (gosuslugi.ru) и в мобильном приложении «Госуслуги». Достаточно оставить заявку о включении в списки избирателей по месту нахождения.