В Советском районе Новосибирска появятся футбольное поле, школы и больница

СЕГОДНЯ 19:11 2018-08-15T19:14:43+03:00

Андрей Травников сделал несколько ключевых поручений по развитию социальной инфраструктуры Шлюза и Академгородка

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Глава региона оперативно реагирует на обращения и предложения жителей, СМИ и лично выезжает на места, где требуется особый контроль. В этот раз Андрей Травников посетил учреждения Советского района: детско-юношескую спортивную школу «Энергия», СКТБ «Катализатор», Новосибирскую ГЭС, Центральную клиническую больницу.

ВЫШЕ, БЫСТРЕЕ, СИЛЬНЕЕ

На ступенях комплекса «Энергия» главу региона встретили жители с просьбой. В Академгородке катастрофически не хватает бассейнов.

- Я поручил оперативно разработать проектно-сметную документацию на строительство бассейна в «Энергии». С учетом того, что в этом году у нас есть успешный опыт строительства подобного сооружения на улице Зорге с привлечением частного капитала,

такой вариант возможен и в «Энергии», - отметил Андрей Травников.

В будущем комплекс обретет и собственную современную футбольную площадку.

- Мы обсудили приоритеты и с главой района, и с директором школы. Поступила просьба в

первую очередь заняться строительством футбольного поля, тем более земельный участок подготовлен, разработана проектно-сметная документация. С 2019 года будем продвигать этот объект для включения в федеральную программу развития физкультуры и спорта, - обозначил планы глава Новосибирской области.

УЧИТЬСЯ, НО ГДЕ И КАК?

Оставляет желать лучшего в Советском районе и социальная инфраструктура, в особенности школы.

- Проектно-сметная документация реконструкции здания лицея № 130 уже прошла государственную экспертизу. Есть возможность привлечь частные инвестиции для первоначального финансирования. Я дал поручение министерствам строительства и образования совместно с мэрией Новосибирска и потенциальным частным инвестором подготовить необходимые документы, чтобы приступить к работам уже в 2018 году, - подчеркнул Андрей Травников.

Посетил глава региона и Гимназию № 3.

- Гимназия очень сильно перегружена. Вторая смена работает практически во всех классах. Проект по строительству пристройки, который разрабатывался ранее, уже не актуален, - объяснил глава Новосибирской области. - Поэтому существует необходимость в подготовке проектно-сметной документации на строительство нового здания.

ЦКБ ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ

В начале этого года ЦКБ СО РАН перешла в ведение минздрава Новосибирской области и стала НСО ЦКБ. Теперь проблемы больницы легли на плечи регионального правительства.

- Это дополнительная ответственность и проблемы, потому что больницу мы приняли с кредиторской задолженностью более 50 миллионов рублей и с изношенным парком оборудования. Тем не менее мы понимаем, что очень важно сейчас организовать нормальную деятельность этого учреждения, - прокомментировал Андрей Травников. - Были приняты кадровые решения, даны поручения по замене вышедшего из строя диагностического оборудования - оно в ближайшее время начнет поступать. Руководство больницы разработало план по реконструкции зданий.

Отдельное внимание уделяется диспансеру.

- Важный вопрос - создание условий для медицинского обслуживания ведущих ученых на базе диспансера. Будем предлагать комплексный подход: одновременно обеспечивая условия для обслуживания этого уважаемого и зачастую возрастного контингента и создавая возможности для получения услуг диспансера другими жителями Академгородка, - рассказал глава региона.

В ближайшее время глава региона проконтролирует, как выполняются его многочисленные поручения по итогам поездки.