2018-08-15T19:14:43+03:00
Общество

В Советском районе Новосибирска появятся футбольное поле, школы и больница

Андрей Травников сделал несколько ключевых поручений по развитию социальной инфраструктуры Шлюза и Академгородка
Александра БРУНЯ
Поделиться:
Андрей Травников проверил множество значимых учреждений Советского района. Правительство Новосибирской областиАндрей Травников проверил множество значимых учреждений Советского района. Правительство Новосибирской области
Изменить размер текста:

Глава региона оперативно реагирует на обращения и предложения жителей, СМИ и лично выезжает на места, где требуется особый контроль. В этот раз Андрей Травников посетил учреждения Советского района: детско-юношескую спортивную школу «Энергия», СКТБ «Катализатор», Новосибирскую ГЭС, Центральную клиническую больницу.

ВЫШЕ, БЫСТРЕЕ, СИЛЬНЕЕ

На ступенях комплекса «Энергия» главу региона встретили жители с просьбой. В Академгородке катастрофически не хватает бассейнов.

- Я поручил оперативно разработать проектно-сметную документацию на строительство бассейна в «Энергии». С учетом того, что в этом году у нас есть успешный опыт строительства подобного сооружения на улице Зорге с привлечением частного капитала,

такой вариант возможен и в «Энергии», - отметил Андрей Травников.

В будущем комплекс обретет и собственную современную футбольную площадку.

- Мы обсудили приоритеты и с главой района, и с директором школы. Поступила просьба в

первую очередь заняться строительством футбольного поля, тем более земельный участок подготовлен, разработана проектно-сметная документация. С 2019 года будем продвигать этот объект для включения в федеральную программу развития физкультуры и спорта, - обозначил планы глава Новосибирской области.

УЧИТЬСЯ, НО ГДЕ И КАК?

Оставляет желать лучшего в Советском районе и социальная инфраструктура, в особенности школы.

- Проектно-сметная документация реконструкции здания лицея № 130 уже прошла государственную экспертизу. Есть возможность привлечь частные инвестиции для первоначального финансирования. Я дал поручение министерствам строительства и образования совместно с мэрией Новосибирска и потенциальным частным инвестором подготовить необходимые документы, чтобы приступить к работам уже в 2018 году, - подчеркнул Андрей Травников.

Посетил глава региона и Гимназию № 3.

- Гимназия очень сильно перегружена. Вторая смена работает практически во всех классах. Проект по строительству пристройки, который разрабатывался ранее, уже не актуален, - объяснил глава Новосибирской области. - Поэтому существует необходимость в подготовке проектно-сметной документации на строительство нового здания.

ЦКБ ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ

В начале этого года ЦКБ СО РАН перешла в ведение минздрава Новосибирской области и стала НСО ЦКБ. Теперь проблемы больницы легли на плечи регионального правительства.

- Это дополнительная ответственность и проблемы, потому что больницу мы приняли с кредиторской задолженностью более 50 миллионов рублей и с изношенным парком оборудования. Тем не менее мы понимаем, что очень важно сейчас организовать нормальную деятельность этого учреждения, - прокомментировал Андрей Травников. - Были приняты кадровые решения, даны поручения по замене вышедшего из строя диагностического оборудования - оно в ближайшее время начнет поступать. Руководство больницы разработало план по реконструкции зданий.

Отдельное внимание уделяется диспансеру.

- Важный вопрос - создание условий для медицинского обслуживания ведущих ученых на базе диспансера. Будем предлагать комплексный подход: одновременно обеспечивая условия для обслуживания этого уважаемого и зачастую возрастного контингента и создавая возможности для получения услуг диспансера другими жителями Академгородка, - рассказал глава региона.

В ближайшее время глава региона проконтролирует, как выполняются его многочисленные поручения по итогам поездки.

Еще больше материалов по теме: «Красный проспект, 18»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Подвез за 50 тысяч рублей: в Новосибирске выбрали лучшего водителя такси
Им не страшно прыгать с парашютом: в Новосибирской области проходят сборы для будущих десантников
КамАЗ придавил «Тойоту» рядом с «Леруа Мерлен»
Мисс Россия порадовала подписчиков скромным фото в купальнике
Убийство возле бара People's: в Новосибирске ищут стрелка
Рухнувшая плита зажала ногу мужчине: полез в котельную и попал в больницу
Следователи проводят проверку: 16-летняя школьница умерла от поздно поставленного диагноза
Вертели они все: сибирячки устроили откровенную фотосессию под окнами депутатов
Наладил бизнес: новосибирец торговал паленым алкоголем на острове Хреновый
Обратно в семью: кенгуренок Кнопа вернулась в вольер к родителям
Заблудился в оживленном потоке машин: водитель оказался на встречной полосе на Большевистской
Пастух не доглядел: двое новосибирцев попали в больницу из-за овцы
Не выходя из дома: новосибирец получил срок за репост в «Вконтакте»
Медведев пообещал Травникову поддержку в рамках нового национального проекта
Микроавтобус протащило двадцать метров на боку в Новосибирске
Привязал за лапку к дереву: волонтеры спасают птенца от предприимчивого сибиряка в Новосибирске
Погода в Новосибирске на день: 15 августа будет плюс 24 градуса
«Не хочу, чтобы за мои картины сажали, товарищ майор» - реакция художника Васи Ложкина на решение новосибирского суда и журналистов
Бэмби-бум: в Новосибирском зоопарке у пятнистых оленей появилось потомство
Новосибирский альпинист выжил после крушения вертолета в горах Таджикистана