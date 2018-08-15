Районный турнир стал международным

СЕГОДНЯ 19:04 2018-08-15T19:10:43+03:00

Участие в турнире решили принять молодые люди из Конго, которые учатся в Новосибирском высшем военном командном училище.

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В Первомайском районе уже давно сложилась традиция проводить турнир по мини-футболу. Идею организации мероприятия, которая принадлежит депутату Совета депутатов города Новосибирска Дмитрию Дамаеву, активно поддержали жители - с каждым годом поиграть в мини-футбол приходит все больше команд. И в этом году, несмотря на накрапывающий дождик, на поле перед школой № 141 яблоку негде было упасть.

- В 2018 году турнир проходит уже в четвертый раз. И с каждым годом количество его участников только растет, - отметил депутат. - В нашем районе очень мало таких спортивных событий.

ИГРАЮТ ДАЖЕ ДЕВОЧКИ

Турнир разделен на две части - для детей и взрослых. В первый день сражались маленькие жители района.

- Турнир позволяет детям лишний раз занять себя чем-то в летний период и хорошо провести каникулы, - считает Дмитрий Дамаев. - Призы традиционные - вымпела, майки, кружки. Мы не гонимся за тем, чтобы дарить телевизоры, бытовую технику. Наша цель - пропагандировать здоровый образ жизни. Турнир проводится внутри района, мы стремимся, чтобы у детей было чувство локтя, чтобы они познакомились между собой. Также благодаря турниру у ребят есть возможность проверить свои игровые навыки и подготовиться к более серьезным соревнованиям.

Дмитрий Дамаев: - Наша цель - пропагандировать здоровый образ жизни.

Команды собрались очень разные. В одной из них была даже девочка-капитан, которая, откровенно говоря, дала жару большинству мальчишек. Так что ограничений для участников нет, все спортсмены поделены только на возрастные группы. В итоге в турнире приняли участие 18 команд детей. Победу в группе ребят 2004 - 2006 года рождения одержала команда «Рекорд», а в группе 2007 - 2008 года рождения - команда «Локомотив».

ФУТБОЛИСТЫ ИЗ КОНГО

За призы депутата Совета депутатов города Новосибирска Дмитрия Дамаева соревновались 12 команд взрослых, они играли во второй день турнира. И неожиданно для всех местные городские соревнования приобрели статус международных: принять участие в турнире решили молодые люди из Конго, которые учатся в Новосибирском высшем военном командном училище.

- За весь турнир они пропустили только один гол, - улыбается народный избранник.

В финале команда из Конго проиграла местным любителям футбола - команде «Шедевр» - и в итоге, заняв почетное второе место, получила призы, медали и денежное вознаграждение.