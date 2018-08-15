2018-08-15T19:04:04+03:00
Общество

Для самых маленьких: за год в Новосибирске введут больше тысячи ясельных мест

В рамках федеральной программы возведут четыре детских сада и три новые пристройки для ясельных групп
Татьяна СОЛОВОВААлена КУЛЕШОВА
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Анатолий Локоть: - Район - перспективный, поэтому уже началось строительство детских садов, школы.Анатолий Локоть: - Район - перспективный, поэтому уже началось строительство детских садов, школы.
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Хорошая новость для мам и пап, чьим малышам еще предстоит пойти в детский сад: уже в ближайшие полтора года устроить ребенка в садик будет куда проще. А все благодаря федеральной программе, в которой участвует Новосибирск.

- Программа нацелена на увеличение количества мест в детских садах для детей от 1,5 до 3 лет, - пояснил мэр Анатолий Локоть. - Дети от 3 до 7 лет идут в детсады. Но в Новосибирске есть дефицит ясельных мест, они востребованы. Ко мне обращаются мамочки, которые хотят выйти на работу до достижения ребенком 3 лет, а для этого нужно устроить малыша в ясли. В детских садах города предусмотрено определенное количество ясельных групп, но этого недостаточно.

Всего по программе будут построены сразу четыре детских сада - в микрорайоне Чистая Слобода, жилмассиве Плющихинский, микрорайоне Весенний. Еще три пристройки для ясельных групп к действующим детсадам появятся в Октябрьском, Дзержинском, Калининском районах.

Строительство одного из садиков - на 220 мест, по адресу: улица Петухова, 160/2, - уже началось. Глава города побывал на строительной площадке и проверил, как идут работы.

- Три года назад мы построили детский сад, тоже на 220 мест, в километре от этой точки. Но на сегодняшний момент он уже переполнен, поэтому потребовалось новое детское учреждение, - говорит Анатолий Евгеньевич.

По проекту в новом трехэтажном садике будет четыре ясельные группы, которые смогут посещать 70 - 80 малышей. Сдать объект подрядчик планирует к 1 сентября 2019 года.

- А в этом году подрядчик планирует провести подготовительные работы - установить ограждение строительной площадки, вырыть котлован, - рассказали в мэрии Новосибирска.

- Также запланированы земляные работы: погружение свай, устройство ленточного фундамента, установка блоков стен подвала, устройство стен, перекрытий, лестниц, крылец.

Садик будет оборудован по самым высоким стандартам: у каждой группы будут отдельные входы, в детсаду предусмотрены медицинский блок, музыкальный зал, зал для занятий физической культурой, методический кабинет, кабинеты логопеда и психолога.

- Здесь, в развивающемся микрорайоне, в связи с постоянным увеличением численности населения не хватает мест в детских садах, - продолжает Анатолий Локоть. - Однако район - перспективный, поэтому уже началось строительство детских садов, школы. Развитие городской социальной инфраструктуры - один из основных наших приоритетов.

А это значит, что для родителей и малышей Новосибирск станет еще комфортнее!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Детский сад по адресу: улица Петухова, 160/2

Количество ясельных групп - 4

Количество мест - 220

Общая площадь здания - 4965,92 кв. м

Стоимость строительства - 263,179 млн. руб.

Еще больше материалов по теме: «Красный проспект, 34 (Новосибирск)»

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