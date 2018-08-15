В День поля в Новосибирской области возродили совет аграриев

СЕГОДНЯ 18:55 2018-08-15T18:59:50+03:00

Глава региона Андрей Травников принял участие в праздновании Дня поля, оценил новейшие разработки в сельском хозяйстве, а также возродил совет аграриев при губернаторе Новосибирской области

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День поля - мероприятие, к которому аграрии региона готовятся с особым трепетом - собирают свои лучшие наработки, готовят технику… В этом году праздник прошел в десятый раз и впервые площадкой стала база учебно-опытного хозяйства «Практик» Новосибирского аграрного университета в поселке Тулинский Новосибирского района.

ТЕХНИКА И РАСТЕНИЯ - ВСЕ В ДЕЛО!

С погодой в День поля участникам мероприятия повезло - солнышко и легкий ветерок позволили осмотреть десятки наработок аграрного университета, а также огромные и малопонятные для горожанина машины и приборы.

- Проведение Дня поля - это многолетняя традиция. Надеюсь, что и в этом году мы обсудим проблемы и найдем пути повышения эффективности деятельности отрасли и работы каждого хозяйства, - открыл праздник глава Новосибирской области Андрей Травников. - Площадка форума очень разносторонняя: яркое представление сельхозтехники, а также выставка наработок нашего университета и научных институтов. Современный День поля - это не просто выставка сельскохозяйственной техники и оборудования. Это комплексное мероприятие, где можно наглядно увидеть современные технологические решения, селекционные новинки, инновационные средства защиты урожая.

Картофель, пшеница, рапс, кукуруза, ячмень, соя и другие виды растений улучшаются и адаптируются нашими аграриями для суровых сибирских условий. Глава региона с интересом осмотрел культуры. Затем свое оборудование и технику показали и производители. Глава Новосибирской области на мероприятии также вручил награды и благодарственные письма выдающимся аграриям региона, которые наиболее активно модернизируют свое производство, используют самые передовые и современные сорта, а также особо заботятся о своих посевах - приобретают наибольшее количество удобрений.

ВОЗРОЖДЕНИЕ СОВЕТА

День поля в этом году стал знаковым мероприятием, так как было решено возобновить регулярную работу совета при губернаторе Новосибирской области по развитию агропромышленного комплекса региона. Стоит отметить, что последний раз аграрии полноценно собирались, чтобы решить самые актуальные вопросы, лишь в начале 2016 года.

- Сегодняшняя встреча - это первая попытка возродить совет по АПК при губернаторе. Состав участников будем уточнять, - отметил Андрей Травников. - Три основных направления должны рассматриваться советом: меры по повышению эффективности и производительности в агропромышленном комплексе, меры по совершенствованию системы мер поддержки сельского хозяйства, развитие сельских территорий.

По итогам совещания глава региона поручил оценить финансовое состояние агропредприятий Новосибирской области, провести аудит урожая, а также работы всех элеваторов, зернохранилищ и зерносушилок. Следующая встреча совета планируется в сентябре. К этому времени уже должны быть определены участники, а также кандидатура председателя.