Куда уходит миллиард: мэр проверил, как ремонтируют дороги в Новосибирске

СЕГОДНЯ 18:48 2018-08-15T18:54:30+03:00

В Новосибирске завершаются работы по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги», по которому город получил более миллиарда рублей

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В этом году Новосибирск получил средства для развития своей дорожной инфраструктуры. Это серьезно расширило возможности города в реализации одного из главных приоритетов - развитие дорожной отрасли. Более миллиарда рублей по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» было направлено на городские объекты. Впереди осень - время окончания дорожных работ, и мэр Новосибирска Анатолий Локоть лично решил проверить качество их выполнения.

Одним из первых завершенных объектов должна стать дорога по улице Русской - от кольца Шлюз до Бердского шоссе. Генеральный директор компании-подрядчика «СоюзДорСтрой» Виктор Сушко отчитался о том, что уже сделано.

- Полностью заменили дорожное полотно от кольца Шлюз до торгового центра с выездом на Бердское шоссе. Были сделаны парковочные карманы, автобусные остановки, заменены три светофора, нанесена разметка термопластиком. Установлены знаки в соответствии с новыми требованиями ГОСТ, которые позволяют водителям в ночное время лучше ориентироваться, - рассказал подрядчик. - Сейчас устанавливаются пешеходные

ограждения.

Мэр напомнил, что в прошлом году по БКД ремонтировали улицу Шлюзовую:

- В целом микрорайону Шлюз мы всегда уделяем особое внимание, так как здесь очень интенсивное движение и много жалоб автомобилистов по поводу состояния дорог. Это единственная транспортная артерия с правого на левый берег через ГЭС. И качество дороги должно быть соответствующее.

Несмотря на то, что официальная дата завершения проекта - 1 октября, Анатолий Локоть поставил другую задачу.

- В рамках этой программы в городе Новосибирске работы в целом должны быть выполнены к 1 сентября, - распорядился мэр. - У нас по программе после торгов получилась экономия, и мы ее используем для расширения фронта работ, в частности, в Академгородке.

Всего в Новосибирске по БКД подрядчики работают на 15 объектах: 6 дорогах и 9 очагах ДТП. На данный момент дорожники выполнили более 70% работ от запланированного объема.

КОНКРЕТНО

Федеральный приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»

Ремонт городских магистралей:

- ул. Первомайская - от Бердского шоссе до ООТ «Солнечная»

- ул. Немировича-Данченко - от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Станиславского

- ул. Б. Богаткова - два участка: от ул. Гаранина до ул. Кошурникова и от ул. Есенина до ул. Доватора

- ул. Русская - от кольца Шлюз до Бердского шоссе

- пр-т Димитрова - от ул. Ленина до Димитровского моста и проезда Энергетиков

- Красный пр-т - от ул. Писарева до ул. М. Горького

Ликвидация мест концентрации ДТП

- ул. Первомайская, 188

- ул. Дуси Ковальчук, 12

- перекресток ул. Ватутина и ул. Выставочной

- ул. Ватутина, ООТ «ГУМ»

- пр. Энергетиков, 8

- перекресток Красногой пр-та и ул. Орджоникидзе

- перекресток Красного пр-та и ул. Достоевского

- перекресток ул. Б. Богаткова и ул. Есенина

- ул. Троллейная, 93