Первый в Академгородке благотворительный забег «Спортивный городок»!

СЕГОДНЯ 18:43 2018-08-15T18:48:11+03:00

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В последнее время во всем мире завоевывают популярность благотворительные забеги. Все просто: перегораживаются улицы города, и жители выходят пробежаться вместе. В любом темпе.

И дело не в скорости и не в достижениях. Важно, что люди бегут вместе, получают удовольствие от движения и общения. Каждый участник делает небольшой финансовый взнос, а собранные деньги направляются на какое-то дело, которое важно для жителей города.

- У нас возникла идея организовать такой забег, а собранные деньги направить на строительство новой универсальной спортивной площадки для детей, молодежи и всех жителей Академгородка, - рассказала депутат Наталья Пинус. - Мы приглашаем всех жителей и организации Академгородка поучаствовать в этом мероприятии! Все собранные средства пойдут на строительство общедоступной универсальной спортивной площадки в самом центре Академгородка - между домом № 2 по улице Терешковой и домами № 21 и 23 по улице Ильича. Мы надеемся на участие тысячи жителей и рассчитываем на дополнительную помощь спонсоров.

Для участия в забеге необходимо зарегистрироваться на сайте http://runacdm.tilda.ws/1

Благотворительный забег состоится в субботу, 18 августа, напротив ДК «Академия».

Программа праздника

10.00 - 11.30 Регистрация участников

10.30 - 12.00 Показательные выступления спортсменов и танцоров Академгородка, мастер-классы, зарядка для всех

12.00 - 13.00 Благотворительный забег

13.00 - 13.15 Подведение итогов

11.00 - 14.00 Работают станции от спортивных клубов Академгородка: CrossFit, тренажеры, тяжелая атлетика, армлифтинг, мас-рестлинг, мягкий фитнес, йога, женское здоровье. Для детей: полоса препятствий, игры, мастер-классы, мини-турниры

Благотворительный взнос

Участник забега - 100 руб.

Серебряный участник забега - 500 руб.

Золотой участник забега - более 1000 руб.

Отметим, что все участники получат памятную медаль и подарки от партнеров, смогут поучаствовать в профессиональной фотосессии, а также в лотерее с достойными призами.