2018-08-15T08:12:48+03:00
Общество

МТС запустила «Тарифище» с полностью безлимитным интернетом

Компания МТС объявляет о запуске тарифа с безлимитным интернетом, звонками и SMS на все номера России
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Клиенты МТС получат неограниченный объем интернет-трафика, оплаченный пакет междугородних звонков и бесплатные входящие в любой точке страны в сети МТС.

При подключении пользователи получат безлимитный интернет, а также 500 минут и 500 SMS в месяц на все сети России. Далее можно настроить тариф под себя: интернет останется безлимитным, а набор минут и SMS можно выбрать из четырех вариантов: 500, 800, 1500 и 3000 минут и SMS. Настроить тариф и выбрать пакеты минут и SMS можно в приложении «Мой МТС» или на странице тарифа.

Во время поездок по России все входящие в сети МТС будут бесплатными, а пакет минут можно расходовать на междугородние вызовы абонентам любых операторов.

- Наши клиенты живут в цифровой среде, и интернет для них - базовая потребность. Отвечая на запросы пользователей, мы сделали интернет полностью безлимитным. Более того, мы добавили в тариф возможность звонить во все города России по домашним ценам, - отметила директор по маркетингу МТС Ольга Зиборова. - Новый тариф максимально прост и адаптирован для пользователей смартфонов. Специально для запуска этого предложения мы подготовили сеть передачи данных, сделав акцент на стандарте 4G, и предложили выгодные условия покупки 4G-смартфонов, включая рассрочку, Trade-In и Cashback.

Пользователи карт МТС Банка смогут не платить за «Тарифище» и пользоваться безлимитным интернетом бесплатно. Для этого необходимо стать участником программы МТС Smart Деньги и оплачивать по карте МТС Банка покупки на сумму 20 тысяч рублей в месяц.

Стоимость тарифа в Новосибирске - от 500 рублей, о стоимости в других регионах - на сайте www.mts.ru

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