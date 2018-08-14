Цой жив! Как будут звучать хиты группы «Кино» на аккордеоне и трубе
15 августа — День памяти Виктора Цоя. Именно в этот день 28 лет назад кумир миллионов погиб в ДТП.
Сменилось целое поколение, но песни Цоя по-прежнему любят. Их исполняют и немолодые рокеры, и дети. Их поют в России, и за границей. Стихи Цоя учат и русские, и иностранцы, любимые мелодии звучат на разных инструментов
Группа «Кино» остается любимой для многих, очень многих людей. Ко Дню памяти Цоя Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» предлагает вашему вниманию три композиции. Вы их, конечно, знаете, но сегодня услышите по-новому.
ИГРАТЬ НА ГИТАРЕ УЧИЛСЯ НА ПЕСНЯХ ЦОЯ
Этих хулиганов точно не заставишь петь то, что им не нравится. Рви Меха — Оркестр исполняет и свои хиты, и любимых групп. В репертуаре есть Ленинград, TaTu и, конечно, «Кино».
— Мое знакомство с музыкой как исполнителя началось с песен Виктора Цоя. Мне попался самоучитель по гитаре, назывался «Звезда по имени Солнце». Первый бой, который я освоил на гитаре, был под песню «Звезда по имени Солнце», — говорит лидер команды Александр Петенев.
Рви Меха - Оркестр: «Мама-анархия».Вадим АЛЕКСЕЕВ
РЕДКАЯ «ГРУППА КРОВИ»
Василий Юрченко — аккордеонист-виртуоз, тезка бывшего новосибирского губернатора. Считает, что на этом инструменте можно исполнить любой хит.
— Начал заниматься в десять лет, далее пошел в колледж, в консерваторию. В детстве, конечно, бывало такое, что не хотелось заниматься, но потом понравилось, и стал проводить с аккордеоном по 6-8 часов в день, - говорит он.
Василий Юрченко – «Группа крови».Вадим АЛЕКСЕЕВ
Юрченко исполняет на аккордеоне «Desparsito», «Badromance», «Экспонат». По просьбе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» подготовил «Группу крови». Говорит, подготовил импровизацию за 15 минут.
ДАЙ ОГНЯ!
Еще лет пять, и Настя Першикова подвинет на эстраде Полину Гагарину и Пелагею. Девочка занимается в эстрадной студии «Папины дети», играет в театре «Красный факел», будучи еще совсем малявкой, жарила рок на шоу «Голос. Дети». В ее репертуаре, конечно, тоже есть песня Цоя.
Анастасия Першикова: «Кукушка».