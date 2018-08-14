Цой жив! Как будут звучать хиты группы «Кино» на аккордеоне и трубе

СЕГОДНЯ 20:35 2018-08-14T20:41:40+03:00

О Викторе Цое помнят до сих пор. На фото - стена возле знаменитого клуб-музея «Котельная Камчатка». Фото: Виктория МИНАЕВА

В День памяти Виктора Цоя мы предлагаем вспомнить любимые песни. Сегодня вы услышите их по-новому от новосибирских артистов [видео]

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15 августа — День памяти Виктора Цоя. Именно в этот день 28 лет назад кумир миллионов погиб в ДТП.

Сменилось целое поколение, но песни Цоя по-прежнему любят. Их исполняют и немолодые рокеры, и дети. Их поют в России, и за границей. Стихи Цоя учат и русские, и иностранцы, любимые мелодии звучат на разных инструментов

Группа «Кино» остается любимой для многих, очень многих людей. Ко Дню памяти Цоя Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» предлагает вашему вниманию три композиции. Вы их, конечно, знаете, но сегодня услышите по-новому.

ИГРАТЬ НА ГИТАРЕ УЧИЛСЯ НА ПЕСНЯХ ЦОЯ

Этих хулиганов точно не заставишь петь то, что им не нравится. Рви Меха — Оркестр исполняет и свои хиты, и любимых групп. В репертуаре есть Ленинград, TaTu и, конечно, «Кино».

— Мое знакомство с музыкой как исполнителя началось с песен Виктора Цоя. Мне попался самоучитель по гитаре, назывался «Звезда по имени Солнце». Первый бой, который я освоил на гитаре, был под песню «Звезда по имени Солнце», — говорит лидер команды Александр Петенев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/664344" frameborder="0"></iframe> Рви Меха - Оркестр: «Мама-анархия».Вадим АЛЕКСЕЕВ

РЕДКАЯ «ГРУППА КРОВИ»

Василий Юрченко — аккордеонист-виртуоз, тезка бывшего новосибирского губернатора. Считает, что на этом инструменте можно исполнить любой хит.

— Начал заниматься в десять лет, далее пошел в колледж, в консерваторию. В детстве, конечно, бывало такое, что не хотелось заниматься, но потом понравилось, и стал проводить с аккордеоном по 6-8 часов в день, - говорит он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/664359" frameborder="0"></iframe> Василий Юрченко – «Группа крови».Вадим АЛЕКСЕЕВ

Юрченко исполняет на аккордеоне «Desparsito», «Badromance», «Экспонат». По просьбе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» подготовил «Группу крови». Говорит, подготовил импровизацию за 15 минут.

ДАЙ ОГНЯ!

Еще лет пять, и Настя Першикова подвинет на эстраде Полину Гагарину и Пелагею. Девочка занимается в эстрадной студии «Папины дети», играет в театре «Красный факел», будучи еще совсем малявкой, жарила рок на шоу «Голос. Дети». В ее репертуаре, конечно, тоже есть песня Цоя.