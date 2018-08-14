Афиша Новосибирск: сразитесь на мечах и побывайте в гостях у купцов-олигархов

СЕГОДНЯ 19:53 2018-08-14T20:08:49+03:00

Не знаете, куда сходить в конце августа? Наша афиша Новосибирск поможет!

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На календаре - середина августа, и надо успевать ловить последние летние деньки. Поэтому наша заключительная летняя афиша Новосибирск расскажет, где в городе можно интересно провести время на свежем воздухе.

РУССКИЕ БОГАТЫРИ ДАДУТ БОЙ ЗОЛОТОЙ ОРДЕ

Фестиваль «Княжий двор» пройдет в Новосибирске уже в четвертый раз - всех гостей ждут 25 августа (с 10.00 до 21.00) и 26 августа (с 10.00 до 14.30) в ПКиО «Заельцовский».

Зрители увидят настоящие состязания русских богатырей, золотоордынских багатуров и европейских рыцарей. А еще будут работать стрельбище (можно пострелять из луков, арбалетов), метательная площадка с топорами. Кроме того, будет организована площадка для состязаний по спортивному мечу, где пройдут спарринги для детей и взрослых в специальном легком спортивном снаряжении.

Фото: https://vk.com/knyazhiydvor

Еще зрители смогут побывать на мастер-классах лучших народных умельцев - попробовать свои силы в кузнечном деле, плетении кольчуги, изготовлении бус из стекла, в мастер-классе по колокольному звону и во многих других занятиях.

Одним из новшеств фестиваля станет средневековый театр. Русские народные потешки, масочный музыкальный спектакль, мистерия и комедия дель арте - уникальные постановки удивят зрителей.

Попробовать блюда средневековой кухни можно будет в таверне «У кабана», а сделать яркие снимки - в фотозоне, где любой желающий сможет примерить элементы воинского снаряжения и обмундирования разных эпох и сделать фото на память.

ПРОГУЛЯЙТЕСАЬ ПО «СТАРОЙ ПЛОЩАДИ»…

Среди новеньких многоэтажек в Новосибирске можно отыскать островки старого Новониколаевска с купеческими особняками. С такими историческими местами вы познакомитесь на экскурсии «По старой площади», а также узнаете много интересного о старейшей городской площади Свердлова.

Участники экскурсии прогуляются вдоль старинной кирпичной кладки, чугунной балки и других следов ушедших времен, сохранившихся внутри дома купца Сурикова. И услышат истории о новониколаевских купцах-олигархах Сурикове, Молчанове, Маштакове и Зейдане, о зданиях старой площади и знаменитом зодчем Крячкове, создавшем большинство из них. Экскурсия (возрастное ограничение 0+) состоится 24 августа, место встречи - у кинотеатра имени Маяковского (с левой стороны) в 18.30.

Среди новеньких многоэтажек в Новосибирске можно отыскать островки старого Новониколаевска с купеческими особняками. Фото: Музей города

Цена билетов: 200 руб., для студентов, пенсионеров - 100 руб., для школьников - 150 руб., для детей до 7 лет - вход свободный.

Предварительная запись на экскурсию по телефонам: (383) 228-75-47 и 8-913-735-03-37 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00, в выходные с 10.00 до 13.00).

СХОДИТЕ В «БИБЛИОТЕКУ»…

В четверг, 16 августа, в Первомайском сквере в полдень откроется «Библиотека на траве». Вот что там приготовили для сибиряков:

- 13.00 - начнет работать немецкий разговорный клуб. Гостья из Германии прочтет стихи, расскажет о том, что сегодня читают в Германии и какие русские авторы популярны в Европе

- 14.30 - творческий урок с художницей Светланой Бутаковой. На мастер-классе дети вместе с родителями смогут нарисовать простые картины акварелью, научатся делать цветы из бумаги

В Первомайском сквере откроется «Библиотека на траве».Фото: Влад КОМЯКОВ

- 18.00 - городской поэтический турнир «Предназначено на СЛЭМ». Принять участие в состязании и прочитать стихи на любую тему может любой желающий.

ПОКАТАЙТЕСЬ НА РОЛИКАХ

В воскресенье, 19 августа, в Центральном парке ждут взрослых и ребятишек, которые не любят отдыхать, лежа на диване, - там пройдет фестиваль роллер-спорта.

- Вы сможете поучаствовать в любительских соревнованиях по прыжкам в высоту на роликах, скоростному катанию и даже сыграть в хоккей на траве, - рассказывают в парке.

Вход для всех будет абсолютно бесплатным!

У НАС ПЯТНИЦА - В СУББОТУ!

Отличная возможность провести последние летние деньки на свежем воздухе – это отправиться в круиз на остров Пятница. Гид вам асскажет в пути увлекательные истории о Новосибирске и Бердске, его окрестностях, тайнах Обского моря и реки Бердь, то получится еще и невероятно интересно!

Гости круиза смогут увидеть процесс шлюзования, получить красивый загар или даже заснуть на шезлонге верхней палубы под звуки расслабляющей музыки и шум обского прибоя.

И, конечно, после экскурсионной части маршрута участников путешествия ждет высадка на пляже острова «Пятница».

- На острове есть баня, юрта, бар с телевизором, шезлонги, лежаки, детский бассейн и игровая зона. Есть возможность взять напрокат мангал, спортинвентарь; арендовать «банан» или катамаран, - говорят в музее «Город». - Любители рыбалки могут захватить с собой удочку.

Отправиться в путешествие новосибирцы смогут всубботу, 18 августа, в 10:00 с пристани Речного вокзала – Добролюбова, 2б. Плавание займет весь день: вернетесь вы обратно на пристань в 22:00.

Стоимость круиза — 1900 рублей. Уточнить всю необходимую информацию и забронировать место вы сможете по тел. (383) 266–00–20.