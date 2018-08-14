2018-08-14T19:57:28+03:00
Происшествия

Выжившему после трагедии в горах Таджикистана новосибирскому альпинисту удалось связаться с супругой

Жена Сергея Миронова говорит, что ее мужу до сих пор не вернули вещи и документы
Татьяна СОЛОВОВА
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Сергей Миронов - мастер спорта, на пике Исмоила Сомони бывал не раз.Сергей Миронов - мастер спорта, на пике Исмоила Сомони бывал не раз.Фото: СОЦСЕТИ
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54-летний Сергей Миронов — один из двух альпинистов, чудом не пострадавших при крушении вертолета в горах Таджикистана. ЧП случилось поздно вечером в воскресенье, 12 августа: в труднодоступном районе Памира (ледник Фортамбек) рухнул МИ-8. Погибли пять человек - трое альпинистов и экипаж.

Трагедия произошла, когда спортсмены возвращались после покорения пика Исмоила Сомони — это самая высокая точка на территории бывшего СССР — 7495 метров…

— Муж — опытный альпинист, неоднократно бывал на Памире, в том числе и на пике Исмоила Сомони, - рассказывает Светлана, супруга Сергея. - В этом году в Таджикистан он улетел 13 июля.

О произошедшей в горах трагедии Светлана узнала от знакомых альпинистов, а затем прочитала в Интернете:

— Сразу зашла на сайт посольства России в Таджикистане: там уже была информация о трагедии. А позднее там же сообщили, что муж жив.

14 августа позвонил и сам Сергей:

— Звонил с чужого номера. Рассказал, что их на спасательных вертолетах эвакуировали в Душанбе. Сейчас он ждет, пока вернут его вещи и документы из базового лагеря, откуда они отправились на пик. После этого он прилетит в Новосибирск.

Как удалось выяснить КП - Новосибирск, все альпинисты была застрахованы от несчастного случая.

— Эту страховку оформляют в обязательном порядке, у Сергея она точно была, — говорит Светлана. — Надеюсь, что семьям погибших все по ней компенсируют, потому что случай этот явно страховой…

На борту находился и еще один сибиряк — барнаулец Станислав Труш.

— У него тяжелое состояние, получил много переломов, — говорят друзья Станислава.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим альпинистам.

ВОПРОС — РЕБРОМ

Почему альпинистов с горы забирал вертолет?

Это нам объяснил Андрей Савенков, старший тренер клуба «Штурм»:

— Подъем на высоту более 7 тысяч метров длится неделю, и человек за это время настолько выматывается, что последние штаны продаст, чтобы обратно его забрал вертолет. Поэтому после такого подъема альпинисты всегда возвращаются на вертолете.

— Насколько был опасен маршрут Сергея?

— Там вечные снега, высок риск спуска лавины: гора может просто запереть тебя и не выпустить.

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