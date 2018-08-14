2018-08-14T10:55:59+03:00
Дом. Семья

Ходит вразвалочку и любит рыбу: зоологи заменили птенцу пингвина маму и папу

В Новосибирском зоопарке случилось пополнение у пингвинов Гумбольдта. Но родные родители оказались неопытными и держали малыша на строгой диете...
Виктория МИНАЕВА
Поделиться:
Пингвиненок пока сидит отдельно от остальной группы, но скоро его вернут сородичам. Фото: Новосибирский зоопарк им. Ростислава ШилоПингвиненок пока сидит отдельно от остальной группы, но скоро его вернут сородичам. Фото: Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило
Изменить размер текста:

Зоологам пришлось вмешаться в воспитание и питание маленького пингвина, который появился на свет в Новосибирском зоопарке. Молодые родители оказались неопытными и не давали малышу достаточной пищи.

- Это первенец у пингвинов Гумбольдта в нашем зоопарке. Пингвины выкармливают малышей не молоком, а пищей, пережевывают ее и дают детенышу. Но тут получилось, что родители редко кормили малыша, думаю, так произошло из-за их неопытности, - рассказала КП - Новосибирск Евгений Пирожкова, пресс-секретарь Новосибирского зоопарка.

Пингвиненка решили спасать люди. У мамы и папы птенца забрали и стали выкармливать сами.

Пингвинов Гумбольдта кормят несколько раз в день, причем каждая птица персонально получает в клюв рыбу из рук кипера. Основа рациона «краснокнижных» птичек - салака. Фото: Виктория МИНАЕВА

Пингвинов Гумбольдта кормят несколько раз в день, причем каждая птица персонально получает в клюв рыбу из рук кипера. Основа рациона «краснокнижных» птичек - салака.Фото: Виктория МИНАЕВА

- В первое время кормили его измельченной рыбой, - говорит Ольша Шилов, заместитель директора Новосибирского зоопарка по научной работе. - Сейчас, когда малыш подрос, мы рыбу разминаем уже не так сильно, оставляем кусочками. Он со всем справляется и уже скоро будет есть целые рыбины, как это делают взрослые пингвины.

Зоологи, кстати, говорят, что в зоопарке родители-пингвины часто сажают первенцев на строгую диету. Как итог: маму и папу пингвинятам заменяют ветеринары. Сейчас рост новосибирского пингвиненка 30 сантиметров - он в два раза меньше взрослой особи. Совсем скоро его вернут к его сородичам.

Так выглядит взрослый самец пингвинов Гумбольдта. Фото: Виктория МИНАЕВА

Так выглядит взрослый самец пингвинов Гумбольдта.Фото: Виктория МИНАЕВА

- Птенец покрыт серым пухом. Он, как все дети, часто устраивается на отдых. В период бодрствования ходит вразвалочку и с любопытством рассматривает то, что его окружает. Время учиться плавать для него еще не пришло. Сородичи по возвращению его обязательно примут. Никаких проблем быть не должно, - сообщают в пресс-службе зверинца.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Несчастливое число: трамваю №13 неизвестные разбили стекло
Мужчины гибнут на производстве в 20 раз чаще, чем женщины – облстат обнародовал статистику трагедий
30 тысяч бутылок с нелегальными коктейлями изъято в Новосибирской области
Не пропустил: летевшая с мигалками охрана на перекрестке протаранила иномарку
И такое бывает: жена не оставила бывшему мужу даже окон в квартире
Стали известны сроки, когда закончится ремонт одной из проблемных дорог в городе
«Это адская дорога»: новосибирец пробил колесо в яме на улице Автогенной
Яндекс пропал в Новосибирске: рыжий кот с необычным именем исчез в Академгородке
Сюжет, как в Докторе Хаусе: новосибирские врачи спасли пациентку с редким заболеванием
Погода в Новосибирске на день: 14 августа будет плюс 21 градус
В Новосибирске на улице Грибоедова загорелась двухэтажка: есть пострадавшие
Не поделили перекресток: в Новосибирске в аварию попал пассажирский автобус
«Не надо строить из себя монашку, отдающуюся за ромашку»: блогерша прошлась по скромным девушкам
До взрыва не дошло: новосибирцев испугал столб черного дыма в Кировском районе
Курс на Алтай: перевозчик запускает ежедневные авиарейсы из Новосибирска
Доигрался: в Новосибирске музыкант попался на незаконном хранении золотых слитков стоимостью 6 миллионов рублей
Из-за неосторожности женщина из электрички попала в больницу
Не поделили дорогу: от удара «Ниссан» заскочил на капот «Субару»
Вот это мужики: в Интернете появилось фото, как новосибирцы переворачивают завалившийся на бок «УАЗик»
Ожесточенная борьба: сотрудник магазина устроил погоню за полуголым мужчиной из-за двух бутылок пива
ВТБ в июле увеличил выдачу ипотечных кредитов на 65%
Дотянуться до звезд: новосибирцев ждет самое космическое приключение лета (0+)
«Мы будем стрелять в глушилки и камеры»: в Новосибирске начинается суд над революционерами, пытавшимися захватить город
Страшно и темно: девушка рухнула в выгребную яму во дворе дома
Футболисты из Конго сыграли в мини-футбол в Новосибирске
Картины с изображением Расточки попадут в музей Новосибирска
Собирался ехать к отцу и пропал: под Новосибирском ищут парня со стрелой на руке
Интерактивная игра для подростков Momo – новосибирцы постоянно ищут эту информацию в интернете
20-тонный контейнер – на «Жигули»: видеоблогер устроил жестокое испытание автомобилю