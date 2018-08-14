Ходит вразвалочку и любит рыбу: зоологи заменили птенцу пингвина маму и папу

СЕГОДНЯ 10:34 2018-08-14T10:55:59+03:00

Пингвиненок пока сидит отдельно от остальной группы, но скоро его вернут сородичам. Фото: Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило

В Новосибирском зоопарке случилось пополнение у пингвинов Гумбольдта. Но родные родители оказались неопытными и держали малыша на строгой диете...

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Зоологам пришлось вмешаться в воспитание и питание маленького пингвина, который появился на свет в Новосибирском зоопарке. Молодые родители оказались неопытными и не давали малышу достаточной пищи.

- Это первенец у пингвинов Гумбольдта в нашем зоопарке. Пингвины выкармливают малышей не молоком, а пищей, пережевывают ее и дают детенышу. Но тут получилось, что родители редко кормили малыша, думаю, так произошло из-за их неопытности, - рассказала КП - Новосибирск Евгений Пирожкова, пресс-секретарь Новосибирского зоопарка.

Пингвиненка решили спасать люди. У мамы и папы птенца забрали и стали выкармливать сами.

Пингвинов Гумбольдта кормят несколько раз в день, причем каждая птица персонально получает в клюв рыбу из рук кипера. Основа рациона «краснокнижных» птичек - салака.Фото: Виктория МИНАЕВА

- В первое время кормили его измельченной рыбой, - говорит Ольша Шилов, заместитель директора Новосибирского зоопарка по научной работе. - Сейчас, когда малыш подрос, мы рыбу разминаем уже не так сильно, оставляем кусочками. Он со всем справляется и уже скоро будет есть целые рыбины, как это делают взрослые пингвины.

Зоологи, кстати, говорят, что в зоопарке родители-пингвины часто сажают первенцев на строгую диету. Как итог: маму и папу пингвинятам заменяют ветеринары. Сейчас рост новосибирского пингвиненка 30 сантиметров - он в два раза меньше взрослой особи. Совсем скоро его вернут к его сородичам.

Так выглядит взрослый самец пингвинов Гумбольдта.Фото: Виктория МИНАЕВА

- Птенец покрыт серым пухом. Он, как все дети, часто устраивается на отдых. В период бодрствования ходит вразвалочку и с любопытством рассматривает то, что его окружает. Время учиться плавать для него еще не пришло. Сородичи по возвращению его обязательно примут. Никаких проблем быть не должно, - сообщают в пресс-службе зверинца.