Лайфхак от МТС: Печатаем фото из смартфона

СЕГОДНЯ 07:01 2018-08-14T07:01:10+03:00

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В смартфонах каждого из нас хранятся тысячи фотографий, на которых запечатлены яркие моменты жизни. Теперь можно распечатать их без мучений с отправкой снимков на флешку и походов в фотосалон: в МТС нашли способ дать новую жизнь фотографиям и запустили сервис прямой печати фотографий из облачного приложения. Отправить фотографии со своего смартфона в печать можно за пару секунд сразу из облака - достаточно загрузить в облачное приложение «Вторая память» нужные снимки, выбрать формат печати и пункт доставки. И уже на следующий день можно будет получить готовые фотографии - кстати, когда фотографии будут готовы, вы получите SMS. А главное, стоимость печати через приложение будет на 30 процентов ниже, чем при походе в фотосалон.

Печать фотографий, которые хранятся в облаке МТС, доступна в популярных форматах 10x15, 15x20, 20x30. Забрать готовые снимки можно в пунктах выдачи PickPoint в Новосибирске (18 пунктов) и городах Новосибирской области или заказать доставку курьером.

Что такое «Вторая память»?

«Вторая память» - облачное хранилище, которое позволяет копировать в облако фото и видеоархив, записную книжку, музыку и другие данные. Объем облачного хранилища от 5 Гб до 1 Тб. 5Гб свободного места в облачном сервисе бесплатно доступны любому клиенту МТС с тарифом с включенным пакетом интернета. Пользоваться облачным хранилищем можно со смартфонов и планшетов на iOS и Android, а также с настольных компьютеров и ноутбуков.