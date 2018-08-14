2018-08-14T07:01:10+03:00
Общество

Лайфхак от МТС: Печатаем фото из смартфона

Новый сервис позволит получать готовые снимки быстрее и дешевле, чем в фотосалоне
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В смартфонах каждого из нас хранятся тысячи фотографий, на которых запечатлены яркие моменты жизни. Теперь можно распечатать их без мучений с отправкой снимков на флешку и походов в фотосалон: в МТС нашли способ дать новую жизнь фотографиям и запустили сервис прямой печати фотографий из облачного приложения. Отправить фотографии со своего смартфона в печать можно за пару секунд сразу из облака - достаточно загрузить в облачное приложение «Вторая память» нужные снимки, выбрать формат печати и пункт доставки. И уже на следующий день можно будет получить готовые фотографии - кстати, когда фотографии будут готовы, вы получите SMS. А главное, стоимость печати через приложение будет на 30 процентов ниже, чем при походе в фотосалон.

Печать фотографий, которые хранятся в облаке МТС, доступна в популярных форматах 10x15, 15x20, 20x30. Забрать готовые снимки можно в пунктах выдачи PickPoint в Новосибирске (18 пунктов) и городах Новосибирской области или заказать доставку курьером.

Что такое «Вторая память»?

«Вторая память» - облачное хранилище, которое позволяет копировать в облако фото и видеоархив, записную книжку, музыку и другие данные. Объем облачного хранилища от 5 Гб до 1 Тб. 5Гб свободного места в облачном сервисе бесплатно доступны любому клиенту МТС с тарифом с включенным пакетом интернета. Пользоваться облачным хранилищем можно со смартфонов и планшетов на iOS и Android, а также с настольных компьютеров и ноутбуков.

Еще больше материалов по теме: «Новости компаний»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Контакт-центр ВТБ удвоил объемы продаж кредитных продуктов
Общий объем продаж кредитных продуктов ВТБ через контакт-центр за первое полугодие 2018 года составил 265,3 миллиарда рублей, что более чем в два раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года
Экспедиция «КП» по Волге: Пирамиды позора и стерлядь с божьей помощью
Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов, отправившись на надувной лодке по великой русской реке, добрались до Самары, зарубили на Грушинский фестиваль и … тут их пути разошлись [фото, видео]
Новости 24
Стали известны сроки, когда закончится ремонт одной из проблемных дорог в городе
«Это адская дорога»: новосибирец пробил колесо в яме на улице Автогенной
Яндекс пропал в Новосибирске: рыжий кот с необычным именем исчез в Академгородке
Сюжет, как в Докторе Хаусе: новосибирские врачи спасли пациентку с редким заболеванием
Погода в Новосибирске на день: 14 августа будет плюс 21 градус
В Новосибирске на улице Грибоедова загорелась двухэтажка: есть пострадавшие
Не поделили перекресток: в Новосибирске в аварию попал пассажирский автобус
«Не надо строить из себя монашку, отдающуюся за ромашку»: блогерша прошлась по скромным девушкам
До взрыва не дошло: новосибирцев испугал столб черного дыма в Кировском районе
Курс на Алтай: перевозчик запускает ежедневные авиарейсы из Новосибирска
Доигрался: в Новосибирске музыкант попался на незаконном хранении золотых слитков стоимостью 6 миллионов рублей
Из-за неосторожности женщина из электрички попала в больницу
Не поделили дорогу: от удара «Ниссан» заскочил на капот «Субару»
Вот это мужики: в Интернете появилось фото, как новосибирцы переворачивают завалившийся на бок «УАЗик»
Ожесточенная борьба: сотрудник магазина устроил погоню за полуголым мужчиной из-за двух бутылок пива
ВТБ в июле увеличил выдачу ипотечных кредитов на 65%
Дотянуться до звезд: новосибирцев ждет самое космическое приключение лета (0+)
«Мы будем стрелять в глушилки и камеры»: в Новосибирске начинается суд над революционерами, пытавшимися захватить город
Страшно и темно: девушка рухнула в выгребную яму во дворе дома
Футболисты из Конго сыграли в мини-футбол в Новосибирске
Картины с изображением Расточки попадут в музей Новосибирска
Собирался ехать к отцу и пропал: под Новосибирском ищут парня со стрелой на руке
Интерактивная игра для подростков Momo – новосибирцы постоянно ищут эту информацию в интернете
20-тонный контейнер – на «Жигули»: видеоблогер устроил жестокое испытание автомобилю