ВТБ в июле увеличил выдачу ипотечных кредитов на 65%

СЕГОДНЯ 05:03 2018-08-14T05:03:25+03:00

За июль 2018 года ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 53,2 миллиарда рублей

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Всего с начала года объем выдач составил 300 миллиардов рублей, что на 40% превышает результат за семь месяцев прошлого года. Ипотечный портфель банка на 1 августа превысил 1,2 триллиона рублей.

Порядка 50% из оформленных кредитов - сделки на приобретение квартир в новых домах. Наибольшей популярностью у клиентов пользуется программа «Больше метров - меньше ставка». За семь месяцев текущего года ею воспользовались 15 тысяч человек, оформивших кредиты на 57 миллиардов рублей. По сравнению с периодом январь - июль прошлого года число выдач выросло в 1,5 раза

Большим спросом у клиентов также пользуется программа рефинансирования. За семь месяцев 2018 года ей воспользовались 19,2 тысячи клиентов, общая сумма выдач составила 37,2 миллиарда рублей. По сравнению с периодом январь - июль прошлого года показатель вырос в четыре раза.

Кредит на покупку недвижимости в ВТБ можно оформить по ставке от 8,9% (в рамках предложения «Больше метров - меньше ставка» при площади от 65 квадратных метров). Рефинансирование доступно по ставке от 8,8% по программе «Люди дела» (работники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов, таможни, органов федерального и муниципального управления). Для зарплатных клиентов Группы ВТБ ипотека предлагается под 9%, для других групп клиентов - под 9,3%.