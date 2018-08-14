"Двор без машин" - застройщик Чистой Слободы выходит на новую ступень развития

13 Авг. 06:44 2018-08-13T06:44:04+03:00

В Чистой Слободе объявлен самый ожидаемый старт продаж последних лет. Застройщик «КПД-Газстрой-Инвест» презентовал покупателям свой инновационный проект - новую очередь строительства в самом сердце микрорайона

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За 10 лет жители Чистой Слободы успели оценить надежность строительной компании, своевременность получения ключей, качество нового жилья и заботу застройщика. Следуя тенденциям жилищного строительства, для потенциальных покупателей квартир подготовили интересный проект, который станет новой ступенью развития Чистой Слободы.

Проект жилого комплекса гармонично совместит в себе две технологии строительства. Впервые в Чистой Слободе появятся дома с восемнадцатиэтажными монолитными свечками, отличающиеся уникальной квартирографией. Теперь покупатели смогут выбрать квартиру как с отделкой под ключ, так и вариант под самоотделку. Главной особенностью новых домов станет подход к благоустройству придомовой территории. В новостройках реализуют концепцию «двор без машин», которая получила большой отклик у самых требовательных покупателей. Закрытая и огороженная территория - залог безопасности и спокойствия жителей. На детских площадках установят игровые и спортивные модули, удобные скамейки. Каждая секция дома будет оснащена двумя входными группами - во внутренний двор и на парковочные площадки. Для молодых родителей удобным решением станут теплые колясочные, место под которые определили в каждой секции.

В непосредственной близости к домам новой очереди уже расположены магазины, аптеки, остановки общественного транспорта, детские сады и школа, строительство которой мэрия обещает завершить уже в 2018 году.

По прогнозам аналитиков рынка недвижимости Новосибирска, ощутимый рост цен на квартиры покупатели почувствуют уже осенью. Связано это не столько с поправками в Законе о долевом строительстве, сколько с ростом себестоимости строительства из-за удорожания материалов. Ближайшее повышение цен в Чистой Слободе ожидается уже 26 августа.

Вы цените комфорт и хотите жить в новой современной квартире? Не откладывайте важные решения на потом - узнайте о домах новой очереди строительства уже сегодня. Звоните по тел. (383) 363-72-10, заказывайте бесплатное такси до Чистой Слободы и приезжайте на увлекательную экскурсию.

Посмотреть каталог квартир и цен на сайте застройщика здесь: chistayasloboda.ru

Застройщик «КПД-Газстрой-Инвест».

Проектные декларации на сайте www.chistayasloboda.ru