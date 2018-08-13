Чуваки с Мошонками победили Жадин с Колбасой: в России выбрали самую смешную деревню

СЕГОДНЯ 16:11 2018-08-13T16:18:26+03:00

Карта Кыштовского района - на ней не сразу найдешь деревушку со смешным названием Колбаса. Фото: Василий КОВБАСЮК

Деревня в Новосибирской области прославилась на всю страну благодаря вкусному названию, но проиграла населенному пункту в Пермской области

Изменить размер текста: A A

Чуваки, Жадины и Добрые Пчелы - вот такая в России веселая география. Еще есть названия - Большой Смердяч, Мошонки и Колбаса. Это резвится сервис путешествий Туту.ру - он провел в интернете голосование за самое веселое название. Соревновались населенные пункты всей России.

ИХ МОШОНКИ СМЕШНЕЕ НАШЕЙ КОЛБАСЫ

Колбаса - это почетный представитель от Новосибирской области, скромная деревушка в Кыштовском районе. Вкусная деревня сразу рванула в рейтинге, но потом уступила в гонке. Куда нам тягаться с калужскими Мошонками и пермскими Чуваками.

За Чуваков проголосовали 3120 человек. Это 27,2% всех опрошенных. Безоговорочная победа!

- Теперь, как нам и было обещано заранее, мы изготовим специальный кубок и отправимся с ним в деревню Чуваки. Там вручим кубок главе местной администрации и снимем небольшой сюжет об этом населенном пункте, - говорят организаторы конкурса.

Интересно, а как будет выглядеть кубок? Может, пусть его исполнят в виде каких-нибудь чуваков, а? А если потом, когда-нибудь, победит Колбаса - сделают в виде палки колбасы! А если победит… Хотя нет… Плохая идея.

Итак, второе место - у Мошонок (19,85%).

«Бронзу» получает Варварина Гайка в Саратовской области. У нее - 13,81%.

Дальше в рейтинге стоит Большой Смердяч из-под Вологды - 11,91%.

На пятой позиции - рязанские Добрые Пчелы. Интересно, добрые - это как? Приносят мед сразу в блюдечки местным жителям? Что еще могли сделать полосатые, чтобы их так похвали? У них - 8,95%.

Совсем чуть-чуть отстало Дно - 8,04%. Интересно, Максим Горький бывал там, в Псковской области? Ему бы понравилось. А классно было бы приехать в это место в День города.

Сфоткаться там и подписать: «Смотрите! Я - на дне Дна!»

Кура-Цеце - так называется местечко в Краснодарском крае - 4,75% процента. Жаль, что кура, а не муха - было бы еще смешнее.

На восьмом месте - сибирская Колбаса (2,81%), на девятом - новгородские Жадины (2,69%). Да, им пожадничали голосов, деревня - в самом конце рейтинга.

Дом культуры в Колбасе. Фото: Василий КОВБАСЮК

А вообще-то, есть и другие классные названия. Они не получили места в этом чемпионате, но мы отдадим им дань уважения и назовем их: Красный Слон, Тупица, Пятница. Такие названия тоже есть в России.

«ДОВОЛЬНО! ЛУЧШЕ МЕСТА НАМ НЕ НАЙТИ!»

Теперь давайте пробежимся по карте Новосибирской области. Для начала разберемся с нашей знаменитой Колбасой. Местные говорят, что деревню так назвали в честь речки. Она - тоже Колбаса. Откуда такое имя у водоема, попробуй разбери. Вам смешно, а краеведы посвящает Колбасе стихи. Вот, например, строки Бориса Нестеренко:

«В Сибирской дальней стороне,

В патриархальной тишине,

Раздвинув избами леса,

Стоит деревня Колбаса.

За нею только три названья -

Узас, Шагирка, Чебурда

И всё. Болота Васюганья,

В которых сгинешь без следа».

Колбасе посвящают стихи.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

А вот, например, жители Довольного знают историю своего названия. Или, во всяком случае, верят, что знают. Согласно местной легенде, туда в 1703 году привезли ссыльных крестьян. Одна из их ночевок прошла на берегу реки Баган. Ссыльным понравилось: водоем - рыбный, земля - хорошая. И когда сопровождающий велел двигаться дальше, крестьяне возмутились: «Довольно, хватит. Лучшего места нам не найти!»

Откуда взялись названия - Колбаса, Хорошее и Довольное? Рассказывают местные жители на Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Похожая история - у села Хорошего в Карасукском районе. За название своего села местные тоже благодарят первых жителей. Мол, когда приехали переселенцы, здесь тек широкий ручей. Один мужчины умылся из него и сказал: «Хорошо-о-о…» Стало быть, само местечко - Хорошее.

Есть еще в области село Улыбино. Приехали поселенцы, улыбнулись… Нет, конечно. Это шутка. Село есть, но названо оно не в честь довольных лиц местных жителей. Просто появилось оно благодаря братьям Улыбиным - они были первыми в этих местах.

Добавим, что много в регионе и речек с веселыми именами. Например, Витаминка, Укроп. А многие водоемы названы в честь животных. Есть у нас Лосиха, Журавлиха, Зайчиха, Барсучиха, Волчиха и даже Коровиха.