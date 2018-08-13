Читал не те книги: новосибирский выпускник проиграл на суде Министерству образования в споре за балл по ЕГЭ

СЕГОДНЯ 14:17 2018-08-13T14:19:56+03:00

Артем Веселов не согласился с оценкой на ЕГЭ и подал иск против Минобра. Но потерпел поражение

Изменить размер текста: A A

Новосибирский выпускник сражался на суде против целого Министерства, но потерпел поражение. Артем Веселов подал иск против областного Минобра из-за оценки за Единый госэкзамен, с которой не согласился. Камнем преткновения стали задания по обществознанию. Например – вопрос об инфляции.

- Мне нужно было написать, чем характеризуется гиперинфляция. Я писал про эмиссию денег, уровень жизни, безработицы. И нужно было назвать процент, после которого инфляция начинает считаться гиперинфляцией. В ключах у комиссии этот процент был - 1000 и больше. А в литературе где-то пишут - от 100% в год, где-то - от 250%, - объяснил Артем Веселов в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Вот за то, что указал не ту цифру, которая прописана в документах Минобра, парню и снизили оценку.

- Задание выполнено не точно, и это не позволяло поставить максимальный балл, - оспорила Наталья Дорошенко, председатель предметной комиссии Новосибирской области по обществознанию.

На сторону выпускника встал даже российский экономист Михаил Хазин. В интервью КП – Новосибирск он заявил, что парень абсолютно верно дал определение. Выходит, сам Хазин завалил бы ЕГЭ?..

- Те цифры, которые он написал – 100 и выше процентов в год, то есть, грубо говоря, 8-10% в месяц – это абсолютно разумное определение, - разъяснил Михаил Хазин.

За выпускника заступился экономист Михаил Хазин - Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Но суд встал на сторону областного Министерства. Впрочем, решение еще не вступило в законную силу, выпускник может его обжаловать.

Что касается судьбы юного истца, то на самом деле балл по обществознанию для него не был решающим. Парень итак без проблем поступил в Высшую школу экономики. Спор с Минобром, говорит, просто было делом принципа. Правда, пока невыигрышным...