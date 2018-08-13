«Для них мы бандиты, пьяные русские»: россиян посадили в турецкую тюрьму из-за конфликта в туалете

СЕГОДНЯ 13:58 2018-08-13T14:21:51+03:00

Семья из Новосибирска. Теперь детям и их матери придется возвращаться на родину одним... Глава семейства Виктор находится под подпиской о невыезде.

Жители Новосибирска и Челябинска попали под суд в Турции. Их обвиняют в избиении местного жителя, который очень хотел в туалет…

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Две российских семьи оказались заложниками курортного турецкого поселка Бельдиби в районе Кемера. Жители Новосибирска и Челябинска приехали туда по путевке, но обратно на родину вернуться не все. Главы семейства – новосибирец Виктор Т. и челябинец Даниил Л. - по решению турецкого суда теперь невыездные. Как в all inclusive попало уголовное дело, обе семьи рассказали журналистам КП – Новосибирск.

«МАМА, МЕНЯ ДЯДЯ УДАРИЛ!»

- У моей жены Наташи есть подружка по переписке, с которой она 13 лет общалась по интернету. Так совпало, что мы были на отдыхе, она с мужем тоже прилетела в Турцию, вот и решили встретиться, - рассказывает новосибирец Виктор Т.. - Пошли посидеть в кафе на берегу, отметить наше знакомство. Мы не были пьяные. Просто сидели в этой кальянной, общались…

И та и другая семья были с детьми. Один из мальчиков, сын челябинца Даниила, пошел в туалет. А потом пулей вылетел оттуда. На глазах – слезы.

- Ему всего десять лет. Он взял с собой пачку с влажными салфетками и пошел в кабинку, в этот момент на него напал мужчина, турок, он его ударил, выгнал из туалета, - рассказывает Оксана Л. – Сын плачет: «Мама, меня ударил дядя!». Я говорю: «Пойдем с тобой туда вместе». Зашли, он закрылся в кабинке, но через перегородку тот самый турок начал долбить кулаками и что-то кричать. Сын снова испугался, выскочил и уже побежал за отцом.

Отец мальчика не скрывает, что почти потерял над собой контроль. Говорит: сильно испугался за ребенка.

- Когда сын прибегает в слезах, у меня как у родителя – пелена на глаза. Я, конечно, лечу туда! Турок как раз выходит из кабинки. Я говорю: «Ты что творишь?». Тот на своем языке пытается что-то объяснить и показывает руками, что он очень сильно хотел в туалет. Жестикулирует эмоционально, потом тянется руками к моему сыну. Я его руки в сторону отбиваю и попадаю ему по лицу. Я видел, что у него губа разбита… Но что делает он? Он вызывает полицию и пишет заявление, что у него выбиты четыре зуба!.. Это не так!

Обе семьи отдыхали в Турции с детьми.

«ДЕРЖАЛИ НАС В ПОДВАЛЕ, БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА»

Семья из Челябинска уверяет, что их приятели из Новосибирска не были даже свидетелями этой сцены (все происходило за закрытыми дверями туалета). Но приехавшие жандармы вдаваться в детали не стали. Обоих русских забрали в участок.

- Я не хотел ехать. Я все время спрашивал: «Я, вообще, зачем поехал? Я даже ничего не видел!» Но жандармы были непреклонны. Для них - мы вместе. Из серии: сидят за одним столом, бандиты, пьяные русские. По сути меня арестовали за то, что мы за одним столом сидели, – удивляется Виктор. – Позже выяснилось, что пострадавший какой-то состоятельный турок. Он на «Порше» ездит. Для турок – иностранный автомобиль – это дорого. То есть тут какой-то богатый дяденька попался, вот и закрутилось…

Закрутилось так, что и Даниил, и Виктор ночевали в турецкой тюрьме.

- С нас сначала взяли анализы, потом на ломанном русском вперемежку с английским был допрос, без переводчика! Подсовывали подписывать бумаги, я отказался. Ночевали в камере, в каком-то подвале, - вспоминает новосибирец.

Обоих отпустили после обеда на следующий день, но дали понять, что туристы не смогут вернуться на родину. Их не выпустят из аэропорта.

- Нас сделали невыездными. Мы не сможем вернуться домой. У всех в России – работа, какие-то дела, у меня элементарно нет денег, чтобы жить в Турции. А когда с нас снимут эту санкцию, не говорят: может через полгода, может через год. Обидно, что я-то в этой истории вообще не причем, - признается Виктор.

- Я не понимаю, почему не возбудили уголовное дело за нападение на ребенка. Почему не взяли мои и его показания? – возмущается супруга Даниила Оксана. – Ощущение, что вся эта история – это вымогательство денег с туристов.

ЗВОНОК В КОНСУЛЬСТВО

«Арестовали на месяц, пускай нанимают адвокатов»

«Комсомолка» дозвонилась до дежурного дипломата российского консульства в Анталии. Вот как прокомментировал ситуацию с россиянами он.

- В отношении жителей России было принято решение о подписке о невыезде, все данные международной переписки мы сообщить не можем, но предварительно речь идет об одном месяце. Решение было принято турецким судом, исходя из норм международного права, консульские учреждения не могут его опротестовывать. Что касается присутствия переводчика, то его должна была предоставить туркомпания, а не консульство. Семьям из Новосибирска и Челябинска мы дали список адвокатов, проинструтикровали, что люди могут обратиться к ним и опротестовать решение суда по подписке о невыезде, чтобы сократить срок или вообще ее убрать.