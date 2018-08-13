«Ростелеком» в Новосибирске: согласуй или потеряешь

СЕГОДНЯ 06:18 2018-08-13T06:18:13+03:00

«Ростелеком» в Новосибирской области с начала 2018 года взыскал около полутора миллионов рублей за ущерб, нанесенный инфраструктуре компании

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Все повреждения линейно-кабельных сооружений возникли по вине организаций и частных лиц, не согласовавших строительные и земляные работы с владельцем сети связи.

«Ростелеком» ведет активное строительство волоконно-оптических линий связи как в самом Новосибирске, так и на всей территории области. Ежегодно сети компании в регионе прирастают более чем на 1000 километров. Поэтому согласование с собственником линий связи любых работ, связанных с раскопками, - это обязательное условие для каждой организации. В противном случае компании рискуют нанести серьезный урон собственному бюджету, а главное - парализовать работу экстренных служб, органов власти и правопорядка, финансовых и лечебных учреждений, оставить жителей без телефонной связи, телевидения и интернета.

Несанкционированные земляные работы не только облагаются штрафом со стороны государства, но и влекут за собой выплаты за нанесенный ущерб собственнику инфраструктуры. Только за 7 месяцев 2018 года управление правового обеспечения Новосибирского филиала «Ростелекома» предъявило 35 претензий о возмещении ущерба на общую сумму 1674 тысячи рублей (удовлетворено 23). В судебные органы было подано 10 исков на сумму 1314 тысяч (удовлетворено 8). Всего возмещено филиалу за порывы линий связи 1 465 тысяч рублей.

- В результате активной претензионной работы возмещается порядка 60 - 70 процентов ущерба, остальное - после рассмотрения дел в суде. В прошлом году было подано 40 исков, - рассказывает руководитель направления отдела судебной работы МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Оксана Невдачина. - Сумма возмещения ущерба для организаций и физических лиц иногда выливается в шестизначные цифры. Этого можно избежать, если заранее получить все разрешения и согласования. Настаивая на соблюдении правил охраны линий и сооружений связи, а также регламента проведения земляных работ, компания в том числе защищает права своих абонентов, которые в случае аварии остаются без телефонной связи и интернета.

Для предупреждения случаев повреждения кабеля и уточнения информации о его наличии (или отсутствии) необходимо обращаться в районные отделы архитектуры при администрации района и эксплуатационные подразделения ПАО «Ростелеком» в районах области (узлы связи) по месту их нахождения. В случае положительного ответа необходимо получить ордер на производство земляных работ в муниципальных образованиях, после чего - согласовать работы с собственником проложенного кабеля (должно быть получено письменное согласие от предприятия, в ведении которого находится линия связи или линия радиофикации). Получить разрешение на проведение земляных работ можно на сайте gosuslugi.ru.

Контакты для согласования на проведение земляных работ на территории Новосибирска и Новосибирской области - тел. 8-800-350-00-22.

Справка

Правила охраны линий и сооружений связи закреплены Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 года № 578. В соответствии с ними начинать производство земляных или иных работ вблизи охранных зон линий и сооружений связи можно только после оформления разрешения (ордера), согласованного местным подразделением компании «Ростелеком», а непосредственно в охранной зоне - только в присутствии представителя универсального сервисного провайдера. При производстве работ необходимо строго выполнять все условия согласования. Должностные лица и граждане, виновные в порче линий и сооружений связи, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.