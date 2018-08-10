2018-08-10T18:00:59+03:00
Общество

«Бывают же честные люди!»: новосибирскому предпринимателю вернули потерянную борсетку с валютой и бриллиантовым кольцом

Во время переезда из Москвы в Новосибирск мужчина не заметил, как потерял сумку. Но мир оказался не без добрых людей
Виктория МИНАЕВА
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Александр Фомин благодарит сотрудников трактира за честность и отзывчивость. Фото: Светланы ФетисовойАлександр Фомин благодарит сотрудников трактира за честность и отзывчивость. Фото: Светланы Фетисовой
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54-летний предприниматель Александр Фомин вместе с супругой Светланой Фетисовой переезжали из Москвы в Новосибирск. Ехали на небольшом грузовичке, путь – долгий, изнуряющий, на ночь останавливались в придорожных гостиницах. Последняя ночевка была в трактире Омской области. До дома уже было рукой подать – полдня езды. Но на подъезде к Новосибирску у Светланы зазвонил телефон.

- В каком вы там кафе были и сумку забыли? Возвращайтесь! Вас там обыскались! – это звонил друг семьи.

Светлана признается: не сразу поняла, о какой сумке речь. Супруги ехали и даже не подозревали, что самое ценное - документы, деньги, золото - оставили висеть на стуле придорожного кафе того самого омского трактира с незамысловатым названием «Трактир».

- Получилось как: мы переночевали в этой гостинице, утром спустились в кафе позавтракать. И муж оставил борсетку висищей на стуле. В сумке были два телефона супруга, золотая цепочка, дорогой перстень с бриллиантом, документы, немного денег - в валюте, - перечисляет Светлана Фестисова. - Я в шоке: бывают же честные люди! Эту сумку мог кто-то из постояльцев взять, кто-то из посетителей - там же много людей с дороги останавливаются. Но никто не тронул. Она провисела на стуле, потом ее заметил персонал. И начали искать нас!

Поисками владельцев борсетки занялась администратор трактира Ольга Мирошниченко. Именно она обзванивала знакомых семьи, листая в одном из мобильников телефонную книгу.

- Сначала она позвонила нашему соседу в Москве. Тот созвонился со знакомым

мужа, у которого был мой номер, тот уже набрал меня, - описывает последовательность Светлана. - Я очень благодарна всем, кто помог нам вернуть сумку. Там ведь все документы были!

В трактире к звонку от КП - Новосибирск отнеслись с удивлением.

- Ничего героического тут нет. У нас никто никогда ничего не трогает. А таких историй, что люди вещи забывают - масса, постоянно возвращаем за забытыми телефонами да сумками, - невозмутимо говорят в кафе.

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