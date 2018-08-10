2018-08-10T12:31:18+03:00
Общество

Новосибирский электродный завод внес существенный вклад в восстановление биоресурсов Обского моря

За пять дней в рамках компенсационных мероприятий компании по воспроизводству водных биоресурсов состоялся выпуск 1,8 миллиона личинок нельмы в Новосибирское водохранилище в Алтайском крае
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Мальки весом 4, 55 грамма были выпущены при температуре воздуха 26 градусов, воды - 23 градуса. Результаты вселения во многом будут зависеть от температурного режима Новосибирского водохранилища в оставшийся летний период.

Мероприятие по воспроизводству водных биоресурсов проводилось впервые. Начиная с 2018 года ЗАО «ЭПМ-НовЭЗ» будет ежегодно выпускать около 2 миллионов мальков нельмы в Новосибирское водохранилище.

Инженер по охране окружающей среды Новосибирского электродного завода Елена Кошева отмечает:

- В настоящее время мы активно участвуем в реализации компенсационных мероприятий по восполнению биоресурсов. Также реализуем и другие экологические проекты. Так, в ближайшее время мы проведем очистку от мусора в местах сброса и забора воды предприятием в реках Шипуниха и Койниха в радиусе 50 метров водоохранных зон.

Справка

Группа «ЭНЕРГОПРОМ» (ЭПМ) - ведущая российская компания, специализирующаяся на выпуске углеграфитовой продукции. Основное направление деятельности - производство высокотехнологичной электродной, катодной и иной углеграфитовой продукции для предприятий сталелитейной, алюминиевой, ферросплавной, кремниевой, химической и машиностроительной отраслей. До 50% продукции компании экспортируется. География поставок - более 60 стран мира. В Группу ЭПМ входят три крупнейших электродных завода: новосибирский, челябинский и новочеркасский, а также ООО «Донкарб Графит» (площадки в Новочеркасске и Челябинске).

ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-Новосибирский электродный завод» является единственным в России поставщиком крупногабаритных графитированных моноэлектродов диаметром до 1320 миллиметров. Продукция Новосибирского электродного завода востребована во всем мире. Ее потребителями являются компании-производители первичного алюминия, металлического кремния, ферросплавов, стали России, стран СНГ, Европы, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии.

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