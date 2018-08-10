Когда плачет – начинает задыхаться: сотни людей спасают спортсмена, который не может говорить и шевелиться

СЕГОДНЯ 11:41 2018-08-10T12:38:34+03:00

Когда-то новосибирец Дмитрий Марущак мечтал стать мастером спорта. Но теперь его сковал инсульт: парень «разучился» даже двигаться и разговаривать [фото]

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Дмитрий Марущак решил посвятить жизнь тяжелой атлетике. У парня была мечта – стать мастером спорта. Гиревик шел к своей цели, и, казалось, все получится, но…

- Как раз на медкомиссии был на Чемпионат России. Он уже был в сборной Омской области, и были куплены билеты. Но когда проходил медкомиссию, у Димы нашли порок сердца. Для него это было ударом. И понеслось: обследования, больницы... Сказали, нужно делать операцию на сердце, - рассказывает Евгения Шарамок, сестра Дмитрия.

Парню был всего 21 год, когда врачи поставили ему в сердце искусственный клапан.

«Шанс выкарабкаться есть» - родные верят, что смогут поставить на ноги парня, который не может двигаться и говорить 00:00 00:00

Учился Дмитрий в Сибирском госуниверситете физкультуры и спорта. Не бросил его, на время операции брал академический отпуск. И потом, после лечения, закончил с красным дипломом. Правда, спорт стал для Дмитрия смертельно опасным.

С тяжелой атлетикой парню пришлось расстаться. Фото: личный архив семьи.

Тогда, шесть лет назад ему пришлось оставить прежние мечты. Вместо гири – строгая диета, вместо соревнований – постоянные пилюли, разжижающие кровь. Лишь бы не образовался тромб.

Понимая, что здоровье не позволит брать нагрузки, Дмитрий стал инструктором, устроился в спорткомплекс «Заря».

Сестра говорит, парень консультировал любителей спорта о питании, о том, какой брать вес…

Когда был студентом, Дмитрий мечтал стать мастером спорта

Однажды случилась новая, еще более страшная беда. Поздним вечером Дмитрий вовремя не вышел со смены из спорткомплекса. А брат нашел его в туалете – упавшим на пол, с пеной изо рта.

Вскоре врачи уже бились за жизнь парня в реанимации. Ишемический инсульт. В стволе головного мозга поражены участки, отвечающие за движение, речь, дыхание, глотание, жевание…

Жизнь Дмитрию спасли, но он обездвижен. Крепкий парень, который мог быть мастером спорта, лишь учится дышать и глотать пищу без аппаратов.

- Врачи надежды никакой не дают, многие говорят, что Дима будет глубоким инвалидом. Мы, его родные люди, на это не согласны и оставлять все, как есть, мы не собираемся. Шанс выкарабкаться из этого состояния, считаем, есть, - надеется на лучшее Евгения.

Областное министерство здравоохранения предлагало Дмитрию реабилитацию в Кольцово. Родные надеялись, что это поможет, но…

- Нам сказали, что предоставят место только на 14-16 дней, и оказалось, для таких как Дмитрий, условий никаких нет. Мы решили время не терять и обратились к людям за помощью…

Родные кинули клич, и теперь сотни людей со всей России присылают Диме деньги на реабилитацию. Кто-то больше, кто-то – меньше. Даже 100 рублей, говорят родные, это важная помощь.

Дмитрий вместе с мамой находится в столичном центре «Три сестры». Парень с огромным усилием учится тому, чтобы для другого человека происходит само-собой.

- Ему сейчас специалист по разглатыванию дает пюре, чтобы он сам глотал, воду чтобы сам пил. Сто грамм воды он самостоятельно выпил. Все дается очень медленно, постепенно, потому что это очень опасно. Эрготерапевт помогает схватить стакан с водой, бутылку взять. У брата есть попытки ухватить губами кружку.

Разговаривать Дима не может. Но отвечать на вопросы способен – легкими кивками, или морганием… Чувства выражать не может – мышцы не работают. Есть лишь одно проявление чувств, которое заметно окружающим – слезы. Но они смертельно опасны для Дмитрия.

- Очень много плачет, когда начинаешь ему передавать приветы от друзей, родственников, либо говорить о том, какая у него колоссальная поддержка. Но когда начинает плакать, все скапливается внутри и мешает ему дышать.

Иначе говоря, не умея сглотить слезы, парень может просто задохнуться. Но мама и врачи всегда рядом, а близкие стараются лишний раз не растрогать Дмитрия. Он может лишь догадываться, как много людей ему помогает. А люди в свою очередь следят в интернете за тем, как Дима учится жить. Родные создали группу, в которую выкладывают видео, фотографии и рассказывают о реабилитации.

На нее, на один год, подсчитали близкие, нужно 7,8 миллиона рублей. С помощью неравнодушных людей эта сумма уменьшилась на миллион, и на счету, по-прежнему, каждый рубль.

Для тех, кто готов помочь, в группе ВКонтакте указаны реквизиты:

Сбербанк, карта 5469 4400 1571 3051 (Александр Дмитриевич Марущак - отец Дмитрия)

Яндекс Деньги 410017203948710 (Получатель Шарамок Евгения Александровна - сестра Дмитрия)

QIWI Кошелек +7 913 953 42 42.