«Мама, ты герой!»: сибирячка вместе с девятилетним сыном устроила погоню за педофилом

СЕГОДНЯ 08:54 2018-08-10T09:11:25+03:00

Наталья Булгакова увидела этого человека с ориентировки и устроила за ним погоню. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области и личный архив героя публикации.

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Журналисты КП-Новосибирск первыми написали о том, что в городе ищут азиата-педофила: он надругался над маленькой девочкой и сбежал. Ориентировка разошлись по всем СМИ, и ее увидела в Интернете 38-летняя хрупкая брюнетка - Наталья Булгакова.

- Я живу на улице Линейной, у меня двое сыновей – старшему девять лет, младшему – три. И после того, как в прошлом году недалеко от моего дома возле гаражей изнасиловали мальчика, такие ориентировки я смотрю внимательно, - говорит Наташа. – Лицо этого азиата тоже запомнила: напал на девочку он опять же недалеко от нас – в Заельцовском районе…

Вечером 9 августа Наташа вместе со старшим сыном возвращалась из магазина: погрузила продукты в машину, отъехала от супермаркета. А когда посмотрела в сторону тех самых гаражей, то увидела знакомое лицо с ориентировки.

- Меня аж затрясло в этот момент. Я с сыном общаюсь, как со взрослым, поэтому сразу ему сказала: «Это тот самый педофил», стала разворачивать машину, - описывает дальнейшие события Наталья. - Матвей сначала испугался немного, сказал: «Мам, мне страшно! Может, не надо ничего делать?». Я его успокоила, говорю: «Сын, ты чего?». Потом оставила машину, вышла, а сын заблокировал двери изнутри.

Наташа побежала к беглецу и застала его врасплох.

- Останавливаю его, говорю: «Ты чего, мразь, здесь делаешь?». А он такой: «Чего тебе надо? Я в другой футболке (имеется в виду, что не в такой же одежде, как на ориентировке – Прим. ред.)», и побежал от меня, - вспоминает Наталья. – Я за ним, кричу: «Хватайте педофила», а сама полицию вызываю параллельно. Я сейчас понимаю, что в одиночку с ним просто бы не справилась…

К счастью, в тот момент рядом находился какой-то парень: он и скрутил беглеца. А сама Наталья дождалась, пока приедет полиция, оставила им все свои данные, и только потом поехала домой.

- Я когда в машину села, сын мне сказал: «Мама, ты герой!», - поделилась Наташа.

- И не страшно было?

- В тот момент не думала об этом. Потом уже узнала, что у этого алтайца в кармане был нож, и он запросто мог меня им пырнуть. Муж отругал меня: сказал, что этот педофил мог сделать со мной что угодно…

Сам подозреваемый сейчас находится под стражей. Оказалось, что ему 46 лет, в Новосибирск приехал около двух месяцев назад на заработки.

- Он перебивался случайными подработками, мотался по всей стране: где на стройке подработает, где еще. В Новосибирске снял квартиру как раз недалеко от места, где напал на девочку. Но работу в итоге так и не нашел, - характеризуют самого нападавшего в ГУ МВД по Новосибирской области.

«Комсомолка» следит за ходом расследования.