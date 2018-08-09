XIV Летняя спартакиада АО «РЭС» - энергия спорта!

СЕГОДНЯ 09:39 2018-08-09T09:39:35+03:00

Укрепление корпоративного духа, популяризация физической культуры и спорта, а также пропаганда здорового образа жизни - вот основные цели проведения разнообразных спортивных мероприятий среди работников АО «Региональные электрические сети»

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За многие годы в акционерном обществе сложились богатые спортивные традиции: ежегодно проводятся соревнования, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной Войне, лыжная эстафета, волейбольный турнир. Кроме того, работники предприятия принимают участие в Сибирском фестивале бега и Полумарафоне Александра Раевича, а также в различных хоккейных турнирах.

Однако в череде спортивных мероприятий, безусловно, выделяется летняя спартакиада АО «РЭС», которая является мощной объединяющей силой для всего коллектива. В 2018 году она прошла в 14-й раз и традиционно собрала команды спортсменов из всех филиалов акционерного общества и аппарата управления.

Соревнования проходили с 2 по 4 августа на территории базы отдыха «Бухта Лазурная» на берегу озера Чаны. В этот раз организатором спортивного праздника выступил филиал АО «РЭС» «Западные электрические сети» при всесторонней поддержке первичной профсоюзной организации акционерного общества.

Темой спартакиады была выбрана популярная телепередача «Форт Боярд», поэтому при въезде на территорию всех участников соревнований встречал старец Фура и его помощник Паспарту, а также целый сундук «золота». Организаторы с юмором и задором встречали гостей и тут же испытывали командный дух участников шуточными заданиями.

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Что касается спортивной программы мероприятий, то здесь организаторы заменили традиционную легкоатлетическую эстафету более зрелищной комбинированной - с использованием баскетбольного инвентаря. При этом принцип участия в ней исключительно представительниц прекрасного пола остался прежним. Кроме того, в программу соревнований добавился шахматный турнир, что позволило командам продемонстрировать не только физический уровень подготовки, но и интеллектуальную составляющую.

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В итоге командное первенство определялось в следующих видах спортивной программы:

• волейбол;

• мини-футбол;

• летний велобиатлон (эстафета);

• легкоатлетическая эстафета (комбинированная);

• шахматы;

• перетягивание каната.

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Кроме того, в общем зачете традиционно учитывался результат многоборья директоров, которое проводится среди руководителей. Все участники соревнований показали достойные результаты, красивую и честную борьбу в спортивных дисциплинах, включенных в программу спартакиады.

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Жаркие баталии на площадках неизменно сопровождались нешуточным накалом страстей на трибунах. При этом болельщики поддерживали абсолютно всех спортсменов, болея не только за своих коллег из филиала.

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По результатам соревновательного дня призовые места в общекомандном зачете распределились следующим образом:

I место (второй год подряд) - команда филиала АО «РЭС» «Карасукские электрические сети»;

II место - команда филиала АО «РЭС» «Чулымские электрические сети»;

III место - команда филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети».

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Подводя итоги, генеральный директор АО «РЭС» Сергей Николаевич Ильичёв поблагодарил директора филиала «Западные электрические сети» Александра Павловича Василева за достойный уровень организации соревнований и пожелал всем участникам дальнейших спортивных и производственных достижений. После церемонии награждения всех ждали праздничный ужин и концертная программа. Завершился вечер фейерверком на берегу озера Чаны.

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День отъезда команд начался с традиционных «Веселых стартов». На этот раз организаторы решили обыграть тему чемпионата мира по футболу 2018 года в России, который совсем недавно завершился, но до сих пор будоражит умы всех поклонников этой игры. Участники веселой эстафеты смогли почувствовать себя «виртуозами мяча», преодолевая сложные этапы на полосе препятствий. «Веселые старты» подняли и без того прекрасное настроение всем зрителям и болельщикам.

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В итоге, все присутствующие на мероприятии получили заряд бодрости и энергии, почувствовали себя единой командой. Ведь летняя спартакиада АО «РЭС» - это не только спортивный праздник, но и замечательное командообразующее корпоративное мероприятие, в котором каждый участник смог ощутить себя частью большого дружного коллектива.

О компании

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование АО «РЭС») - системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт http://www.eseti.ru/