Объединили репутацию: кто стал доверенными лицами главы Новосибирской области

СЕГОДНЯ 15:25 2018-08-08T15:30:21+03:00

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Институт доверенных лиц - важнейшая составляющая любых выборов. Это те люди, которые всей душой верят в своего кандидата и рассказывают жителям, почему для себя его выбрали. Согласиться стать доверенным лицом непросто. Все взвешиваешь, потому что будешь отвечать перед людьми напрямую. Если что-то пойдет не так, то они спросят именно с тебя:

- Мы тебе доверяли, проголосовали за этого кандидата, и что получили? Почему ты нас подвел?

Ответственность неимоверная, и ее на себя взяли 91 человек.

Достойнейшие люди - ученые, врачи, фермеры, спортсмены, деятели культуры, общественники со всего нашего большого региона - решили выступать за Андрея Травникова. Почему - в материале «Комсомолки».

«ВЫБОРЫ ВСЕГДА ВАЖНЫ»

Руководителем штаба общественной поддержки Андрея Травникова стал знаменитый новосибирский спортсмен Александр Карелин. Он и открыл его встречу с доверенными лицами.

- Быть доверенным лицом - это огромная обязанность, потому что каждый участник принял на себя определенную ответственность и объединил свою репутацию с нашим кандидатом, - объяснил Александр Карелин. - Андрей Александрович лично побеседовал с каждым, приглашая стать доверенным лицом. Мы должны сделать правильный выбор. Выборы важны всегда. Мы проявляем свою позицию и не только гражданскую. И каждый раз мы учимся выбирать. А учиться - это очень важно.

Среди доверенных лиц есть и те, кто ежедневно спасает жизни людей, - врачи.

- Сегодня я здесь, потому что хочу, чтобы на территории Новосибирской области было все стабильно. Это самое главное, - говорит главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов. - И всегда хочется, чтобы было меньше разговоров, дебатов, а больше дел. Предстоящие выборы будут очень серьезным шагом, в первую очередь экономическим. А развитие экономики - это люди, рабочие места, инвестиции. И это нормальная стабильная ситуация и в городе, и в области.

На встречу пришли и видные деятели культуры.

- Надеюсь, у нас многое изменится. Во-первых, уйдет в прошлое это клише с нашей области - красный пояс. Я думаю, что мы уже давно цвета весенней радуги. Во-вторых, мне кажется, приход нового губернатора связан с надеждами на обновление, - отмечает руководитель Новосибирского городского драматического театра Сергей Афанасьев. - Эти выборы очень важны.

Мы поговорили и с самым молодым доверенным лицом кандидата - председателем парламента колыванского колледжа Артемом Глотовым. Ему 19 лет, и он представляет интересы самых молодых и активных жителей нашей области:

- Выборы - это всегда волнительное событие, потому что они решают направление развития любого региона. Кого мы выберем - по такому пути и пойдем.

ПРОРЫВ ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНИ

Безусловно, у каждого доверенного лица свой взгляд на будущее Новосибирской области. Но очень важно работать слаженно, именно поэтому доверенные лица собрались все вместе, чтобы услышать программу того, кого они будут представлять.

- Огромное спасибо за доверие, - поблагодарил собравшихся Андрей Травников. - Ваша поддержка - доказательство того, что я принял правильное решение - участвовать в выборах губернатора. Сегодня мы все вместе трудимся над Стратегией социально-экономического развития Новосибирской области. Мы ставим перед собой амбициозные задачи - и это говорит о том, что мы хотим развиваться быстрее, чем другие регионы страны. И хотим стать первыми за Уралом. Для этого потребуются усилия, грамотные управленческие решения и ресурсы. Но этого не достаточно. Для этого требуется и общий настрой - единомышленников, жителей. Даже на бытовом уровне решения - о приобретении квартиры, о рождении ребенка, о создании нового предприятия, о месте жительства - принимаются исходя из уверенности в будущем. Мне кажется, наша общая задача - эту уверенность сформировать.

В основе программы Андрея Травникова - новый майский Указ Президента России и Стратегия развития региона «Сибирское лидерство», а также предложения жителей. Владимир Владимирович Путин поставил четкую задачу - совершить прорыв во всех сферах жизни. Эту задачу и планирует воплощать в жизнь кандидат.

- В приоритете программы три ключевых момента: развитие человеческого капитала, создание комфортных условий проживания и развитие экономики. Для того чтобы реализовать многие проекты, нужно зарабатывать. А будущее экономики - это инвестиции. К 2024 году мы должны выйти на уровень вложений до 280 миллиардов рублей. На самом деле я считаю, что мы должны выйти на более высокий уровень, - подчеркнул кандидат.

Среди флагманов развития он обозначил науку, в том числе реализацию проекта «Академгородок 2.0», а также развитие транспортного узла и сельского хозяйства.

- Четвертый мост, Юго-Западный транзит, Восточный обход, проекты агропромышленного комплекса - ферма в Улыбино, строительство Ледового дворца спорта, промышленные проекты, развитие аэропортового комплекса «Толмачево» - проект, который закрепляет наш столичный статус и привлекает инвестиции. Все эти проекты обязательно получат поддержку, - заверил Андрей Травников.

Особое внимание в программе уделено развитию человеческого капитала, а это невозможно без развития сферы образования и здравоохранения.

- Будем продолжать принимать участие в федеральных проектах о создании новых мест в школах, ликвидации второй смены в школе и очередей в детских садах. Я вижу два дополнительных приоритета - развития профобразования и системы высшей и профессиональной школ. В сфере здравоохранения у нас серьезные задачи по развитию материальной базы. Это и строительство крупных объектов - достройка перинатального центра, проектирование и строительство онкологического центра, и снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, - перечисляет Андрей Травников. - Мы должны претендовать на позицию умного региона - где проживают образованные, ответственно относящиеся к своему будущему и здоровью люди. Нам нужно закрепить статус культурного центра Сибири - у нас достаточно мощная база, школа, традиции. У нас есть все условия занять лидирующую позицию в федеральном проекте «Цифровая экономика».

В продолжение встречи Андрей Травников ответил на самые острые вопросы собравшихся, и эта встреча - первая на долгом предвыборном пути. Впереди колоссальная работа: чтобы заслужить доверие всех жителей региона, придется многое сделать.