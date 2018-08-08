Георгий Андреев: Помогать нужно не только слабым

СЕГОДНЯ 15:52 2018-08-08T15:54:50+03:00

Депутат Совета депутатов города Новосибирска вышел в поля - встретился с избирателями и узнал, как может им помочь

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Работа народного избранника заключается не только в представлении интересов избирателей в органах власти, но и в общении с людьми напрямую, чтобы узнать их проблемы и потребности. И такое общение играет ключевую роль. Депутат Совета депутатов города Новосибирска Георгий Андреев встретился с жителями домов № 27 и 29 по улице Есенина и рассказал «Комсомолке», почему нужно поддерживать не только слабых.

ХОЗЯЙСКИЙ ДОМ

На первый взгляд, если смотреть со стороны дороги, дом № 27 по улице Есенина ничем особо не примечателен, но если зайти во двор… Такое ощущение, будто в сказку попал: ровный, красивый забор, гладкий, без единой трещинки тротуар и шикарный палисадник с множеством цветов и кустарников. Глаз радуется! Это результат работы жителей и, конечно, помощи заботливого депутата.

Старшая по дому № 27 по улице Есенина Людвига Радченко скромно рассказывает:

- Да, все сами придумывали, обустраивали. В этом году нам дали 50 тысяч рублей на спортивные и детские элементы, но для этого нужно сделать площадку. У нас рельеф очень непростой.

Георгий Андреев обещал помочь и добавил:

- Дом этот необычный. Хотелось бы, чтобы таких у нас было побольше. Очень хорошо здесь работает совет - активисты по-хозяйски относятся ко всему и сами все вопросы стараются решать. По моему мнению, этот двор образцово-показательный. В этом году сделаем здесь площадку под объекты, а в следующем - установим спортивные и игровые элементы.

ШУМНЫЕ СОСЕДИ И ЦЕПОЧКИ НА ПАРКОВКАХ

Возле дома № 29 по улице Есенина депутата уже ждала толпа жителей. Здание большое, имеет две части, расположенные под углом друг к другу, так что народу здесь много, и, конечно, возникают соответствующие проблемы.

- Соседи беспокойные - есть у нас такая проблема. Много стало появляться приезжающих из ближнего зарубежья людей, причем нелегально живущих, - сетует пожилая жительница.

Депутат видит простое решение этой проблемы: обратиться с соответствующей информацией в миграционную службу. А там уж разберутся с нелегалами. Вторая проблема уже в местных жителях - немного самоуверенных.

- У нас появились товарищи, которые огораживают себе места для парковки цепочками. Пытаемся с ними бороться. Слова не помогают, - отмечают представители совета дома.

Георгий Андреев посоветовал провести общее собрание, которое решило бы, что вся парковочная территория - общая и не может никем отделяться. А потом с таким решением будет легче бороться со стремлениями к огораживанию. Есть решение - будь любезен, исполняй.

В целом обе встречи прошли очень плодотворно. Видно, что дворы ухоженные и люди здесь неравнодушные. И это вызывает удивление… Могут ведь со всем и сами разобраться.

- У нас укоренилась такая позиция, что надо поддерживать самых слабых. У кого все разбито, нет ничего. Отчасти это правильно, но нужно поддерживать и сильных, которые будут держать планку, - объясняет Георгий Андреев. - Мы прошлись по двум дворам, жители которых очень неравнодушны, вкладываются в свою территорию и используют все свои возможности. Люди знают, каким они хотят получить свой двор. И это очень важно. Ведь в любом деле самое главное - это понимание того, чего ты хочешь достичь.

А народный избранник поможет сделать это правильно и быстро. Уже в этом году дворы обретут новые площадки и станут еще краше и удобнее.